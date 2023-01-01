Lefkoşa’da BM haddini aştı: Türkiye'nin hizmete açtığı sahayı dozerlerle kapattı

Ertuğruloğlu, sahanın KKTC’nin en eski Türk spor kulübü olan Çetinkaya Spor Kulübü tarafından kullanıldığını da hatırlattı: “1952’den bu yana kulübün kullanımında olan sahanın ara bölgede kalması, bizim haklarımızı devredeceğimiz anlamına gelmiyor. Saha bizimdir, tarihi önemi vardır. İsmiyle müsemma olan bu saha Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin de sembolü. Haklı olduğumuz bir konuda geri adım olmaz. Gerekeni yapacak bilinç ve kabiliyetteyiz.”