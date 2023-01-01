Lefkoşa’da BM haddini aştı: Türkiye'nin hizmete açtığı sahayı dozerlerle kapattı

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Lefkoşa’da Türkiye tarafından restore edilip hizmete açılan Taksim Sahası, BM güçleri tarafından dozer ve tel çitlerle kapatıldı.
Kıbrıs’ta tartışmalı uygulamalara imza atan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, bu kez de KKTC topraklarını işgale girişti. Lefkoşa’da Türk ve Rum tarafını birbirinden ayıran alanda Türkiye tarafından restore edilip hizmete açılan Taksim Sahası (Stadı) BM güçleri tarafından dozer ve tel çitlerle kapatıldı. Sahaya girilmesini engellemeye çalışan BM güçleri, tel çit ve beton duvarlarla stadın her iki merdivenini kapattı.
Hangi gerekçeyle böyle bir adım atıldığını açıklamayan BM güçlerinin işgali KKTC’yi ayağa kaldırdı. Yeni Şafak’a konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Saha ile ilgili anlaşmayı BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile yaptık. Kendisi şu an Ada’da değil, haftaya geliyor. Bizim onayımız olmadan atılan bu adımı ilk önce diplomatik yollardan çözmeye çalışacağız. Eğer sonuç vermezse engelleri kendimiz kaldırırız” dedi.
Colin Stewart ile yapılan anlaşma sonrası sahanın yeniden kullanıma açıldığını hatırlatan Ertuğruloğlu, “O günden itibaren Rum yönetimi, sahada hakları varmış gibi Stewart’ı adeta istenmeyen adam ilan etti. Gördüğüm kadarıyla Stewart’ın Ada’da olmayışını fırsat bilerek böyle bir adım atıldı. Buradaki ekip Rum tarafını tatmin etmek için haddi aşan bazı girişimlerde bulundu. Yapılanları kaldırabilecek olanağımız var ama diplomasiye şans verelim diyoruz” şeklinde konuştu.