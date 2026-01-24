Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Libya Başbakanı Dibeybe: 2025'te petrol üretimi son 12 yılın en yükseğine ulaştı

Libya Başbakanı Dibeybe: 2025'te petrol üretimi son 12 yılın en yükseğine ulaştı

19:0724/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin günlük petrol üretiminin 2025’te son 12 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1 milyon 370 bin varile ulaştığını açıkladı. Dibeybe, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 2026’da TotalEnergies, ConocoPhillips, Chevron ve Mısır ile petrol ve doğal gaz arama, üretim ve yatırım alanlarında anlaşmalar imzalanacağını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin günlük petrol üretiminin 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1 milyon 370 bin varile ulaştığını açıkladı.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026'nın açılışında konuşan Başbakan Dibeybe, 2025'te ülkesinin çeşitli bölgelerindeki İravn, Mütehanduş, el-Hayr, Hamada 47 ve Sinavn petrol sahaları dahil çok sayıda petrol sahasında üretim başlatıldığını belirtti.

Dibeybe, ülkesinin günlük petrol üretiminin 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesini bularak 1 milyon 370 bin varile ulaştığını kaydetti.

Yine geçen sene 17 yıl aradan sonra ülkesinin ilk kez petrol ve doğal gaz arama ihalesine çıktığını aktaran Dibeybe, çok sayıda uluslararası enerji şirketinin katıldığı ihalenin şubat ayının 2. haftasında açıklanacağını söyledi.

Zirvede Fransız TotalEnergies ve Amerikan ConocoPhillips ile anlaşma imzalanacak

Dibeybe, iki açık deniz doğal gaz sahasının geliştirilmesi için de anlaşma imzalandığını belirterek, şunları aktardı:

"Bu zirve anlaşmaların imzalandığı bir platform olacak. Zirvenin 4. Oturumunda bir dizi mutabakat muhtırası ve anlaşma imzalanacak. Libya Ulusal Petrol Kurumunun Fransız TotalEnergies ve Amerikan ConocoPhillips ile olan anlaşmaları tadil edilecek. Bu anlaşma 25 yıl sürecek ve 20 milyar doları aşan yatırımı da içeriyor ve üretim kapasitesini günlük 58 bin varil arıtmayı hedefliyor."

Dibeybe zirvede ayrıca, ABD şirketi Chevron ile arama, saha geliştirme ve üretim alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele alan bir mutabakat zaptı ile Mısır ile arama, üretim ve ilgili lojistik hizmetler alanlarında bir işbirliği mutabakat zaptının da imzalanacağını sözlerine ekledi.


#Libya
#Abdulhamid Dibeybe
#petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi