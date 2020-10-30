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Dünya Libya Başbakanı istifadan vazgeçti
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Libya Başbakanı Serrac istifadan vazgeçti​

Libya Başbakanı istifadan vazgeçti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, en geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerini yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istediğini belirtmişti. Serrac, Temsilciler Meclisi, devlet, Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ve dost ülkelerden gelen çağrılara yanıt olarak Ekim ayı sonunda belirlediği istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Temsilciler Meclisi, devlet, Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ve dost ülkelerden gelen çağrılara yanıt olarak, Ekim ayı sonunda belirlediği istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Başbakan Faiz es-Serrac: Yeni kurulacak hükümete görevlerimi teslim etmek istiyorum
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Başbakan Faiz es-Serrac: Yeni kurulacak hükümete görevlerimi teslim etmek istiyorum

İstifa etmek istediğini söylemişti

  • Serrac, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini bildirmişti. Serrac, "En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" demişti.

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