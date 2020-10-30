Libya Başbakanı Serrac istifadan vazgeçti​ Libya Başbakanı istifadan vazgeçti Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, en geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerini yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istediğini belirtmişti. Serrac, Temsilciler Meclisi, devlet, Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ve dost ülkelerden gelen çağrılara yanıt olarak Ekim ayı sonunda belirlediği istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Haber Merkezi 30 Ekim 2020, 21:36 Son Güncelleme: 30 Ekim 2020, 22:08 AA