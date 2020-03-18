Libya İçişleri Bakanlığı: Esed, Hizbullah ve İran Hafter’e destek için ülkeye savaşçı gönderiyor Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye hava yolu şirketi Cham Wings aracılığıyla Hafter’in merkez olarak edindiği Libya’nın doğusundaki Bingazi kentine Suriye’den savaşçılar getirildi.

Haber Merkezi 18 Mart 2020, 16:55 Son Güncelleme: 18 Mart 2020, 18:35 AA