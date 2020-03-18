Dünya Libya İçişleri Bakanlığı Esed, Hizbullah ve İran Haftere destek için ülkeye savaşçı gönderiyor
AFRİKA

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed, Hizbullah ve İran Hafter’e destek için ülkeye savaşçı gönderiyor

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye hava yolu şirketi Cham Wings aracılığıyla Hafter’in merkez olarak edindiği Libya’nın doğusundaki Bingazi kentine Suriye’den savaşçılar getirildi.

Haber Merkezi AA
Bingazi’den üst düzey bir heyet 1 Mart’ta Şam’ı ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmüştü.
Bingazi’den üst düzey bir heyet 1 Mart’ta Şam’ı ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmüştü.

Suriye rejimi, Hizbullah ve İran’ın Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek için savaşçı gönderdiği belirtildi.

  • Açıklamada Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların Bingazi’ye taşındığının belirlendiği kaydedildi.

Bingazi’den üst düzey bir heyet 1 Mart’ta Şam’ı ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmüştü. Ziyaretten kısa bir süre sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararına aykırı bir şekilde, Esed rejimi Libya Şam Büyükelçiliğini Halife Hafter’in sözde hükümetine vermişti.

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