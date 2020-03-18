Libya İçişleri Bakanlığı: Esed, Hizbullah ve İran Hafter’e destek için ülkeye savaşçı gönderiyor

Suriye rejimi, Hizbullah ve İran’ın Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek için savaşçı gönderdiği belirtildi.
- Açıklamada Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların Bingazi’ye taşındığının belirlendiği kaydedildi.
Bingazi’den üst düzey bir heyet 1 Mart’ta Şam’ı ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmüştü. Ziyaretten kısa bir süre sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararına aykırı bir şekilde, Esed rejimi Libya Şam Büyükelçiliğini Halife Hafter’in sözde hükümetine vermişti.