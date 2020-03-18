Dünya Darbeci Hafterin sözcüsü Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
AFRİKA

Koronavirüste son durum

Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Libya'nın doğusundaki darbeci Halife Hafter'e bağlı teröristlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari.
Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari.

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

  • Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter teröristlerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

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