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Dünya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Ülkedeki 3 hava üssü yabancı güçlerin işgali altında
ORTADOĞU

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Ülkedeki 3 hava üssü yabancı güçlerin işgali altında

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkedeki 3 hava üssünün, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu bazı yabancı güçlerin işgali altında olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Muhammed Kanunu, Öfke Volkanı Operasyonu ile ilgili bilgi verdi.
Muhammed Kanunu, Öfke Volkanı Operasyonu ile ilgili bilgi verdi.

UMH'ye bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nde yer alan açıklamasında, harita ve görsellerle ülkedeki Vatiyye, Cufra ve El-Hadim hava üsleriyle ilgili bilgi verdi.

ÖNCELİKLİ HEDEF ÜSLERİN KURTARILMASI

Söz konusu üslerin yabancı güçler tarafından ülkedeki sivil hedeflere yönelik düzenlenen ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırılarda hareket noktası olarak kullanıldığını belirten Kununu, işgal altındaki bu üslerin kurtarılmasının UMH güçlerinin öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

VATİYYE ÜSSÜ EN TEHLİKELİ OLANI!

Trablus'un 140 kilometre güneybatısında yer alan Vatiyye Üssü'nün "isyancı" güçlerin başkente yönelik saldırılarda kullandığı en tehlikeli üs olduğuna işaret eden Kununu, Halife Hafter'i destekleyen ülkelerin bu üssün, Hadim'de olduğu gibi BAE üssü olması için çalıştığını belirtti.

HAFTER'İN OPERASYON ÜSSÜ OLDU

Hafter milislerinin, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının başlarında jetler ile insansız hava araçlarının (İHA) bu üsten kalktığına değinen Kununu, Giryan kentinin kurtarılmasından sonra buranın Hafter'in batıdaki ana operasyon üssü haline geldiğini bildirdi.

BATI SAHİLİNDEKİ KENTLER KURTARILDI

Kununu, Barış Fırtınası operasyonunun ilk aşamasında UMH güçlerinin Vatiyye Üssü'ne girdiğini ve bu sayede batı sahilindeki kentlerin kurtarıldığını kaydetti.

Halihazırda UMH güçlerinin, üssün büyük kısmını kuşatma altına aldığını belirten Kununu, barışçıl yollarla olmazsa güç kullanarak yakında bu üssü kurtaracaklarını ifade etti.

BAE JET UÇAKLARI CUFTA'DAN KALKIYOR

Ülkenin orta kesiminde, kuzey-güney ve doğu-batı hattı arasında merkezi bir noktada yer alan Cufra Hava Üssü'nde Darfurlu silahlı grupların bulunduğunu bildiren Kununu, buradan da BAE jet uçakları ve İHA'larının kalktığını kaydetti.

"CUFRA ÜSSÜNÜ KURTARACAĞIZ"

Geçen yıl bu üssün vurulduğunu ve bazı yabancı askerlerin öldürüldüğünü aktaran Kununu, ülkenin güneyinin diğer bölgelerle bağlantısının kesilmesine, ilaç ve gıda ikmalinin yapılamamasına neden olan bu üssün kurtarılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

  • Kununu, ülkenin doğusunda El-Merc kentinin güneyinde yer alan El-Hadim Hava Üssü'nün ise 2016'dan bu yana BAE tarafından işgal edildiğini, 4 sene zarfında burada uçak hangarları, pist ve yabancı askerler için konut inşa edildiğini belirtti. Eritre'deki Asab Üssü'nün de aralarında bulunduğu BAE'ye ait üs ve havalimanlarından Hadim'e periyodik olarak kargo seferleri düzenlendiğini vurgulayan Kununu, bu üssün yabancı güçlerin ana operasyon merkezi olduğu bilgisini verdi.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
OYNAT 00:00
NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.
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