Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libyada ağır darbe alan darbeci Hafter, İsrailden destek dilendi
AFRİKA

Libya’da ağır darbe alan darbeci Hafter, İsrail'den destek dilendi

Libya'da üst üste yenilgi alan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in sözde ‘hükümetinin’ Başbakan Yardımcısı Badri, İsrail medyasına verdiği röportajda, “Libya asla İsrail’in düşmanı olmayacaktır" diyerek, Tel Aviv hükümetinden destek dilendi.

Haber Merkezi DHA
Darbeci Halife Hafter.
Darbeci Halife Hafter.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye’nin de hava desteği ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından köşeye sıkışan gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer, destek için İsrail’in kapısını çaldı.

  • Darbeci Hafter’in sözde ‘hükümetinin’ Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badri, “İsrail ile hiçbir zaman düşman olmadık ve hiçbir zaman da olmayacağız. Tel Aviv'den destek talebimiz var” dedi.


‘BİZİ DESTEKLEMENİZİ UMUYORUZ’

Darbeci Hafter’in sözde ‘hükümetinin’ Başbakan Yardımcısı Abdel Salam Al-Badr'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya gönderdiği mektupta, “İsrail ve Yahudi toplumu ile uzun tarihi bir etkileşimimiz var. Biz hiç düşman olmadık ve olmayacağız. Bizi desteklemenizi umuyoruz. Bizi bugüne kadar ayıran koşulları görmezden geliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hafter'in Libya'da kabul etmediği 9 barış girişimi
DÜNYA
Hafter'in Libya'da kabul etmediği 9 barış girişimi

Libya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şuveyhidi: Türkiye'nin desteğiyle zaferler kazandık ve Arap Birliği bizi tanıdı
DÜNYA
Libya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şuveyhidi: Türkiye'nin desteğiyle zaferler kazandık ve Arap Birliği bizi tanıdı

Libya ordusu ülkenin petrol kaynaklarını geri almaya hazırlanıyor
DÜNYA
Libya ordusu ülkenin petrol kaynaklarını geri almaya hazırlanıyor

Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında
DÜNYA
Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında
Abone Ol Google News
Rusyadan kritik ziyaret

Rusya'dan kritik ziyaret

Libya ve Suriye'deki durum ele alınacak.
Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

​Vaka sayısında patlama yaşanıyor, kimse uyarıları umursamıyor.
Bostancı esnafının koku isyanı

"​İş yapamıyoruz, insanlar buraya oturmuyor."

Türk askeri, Libya'da temizliğe başladı.

​Alg patlaması kirliliğin ve balık ölümlerinin habercisi.

Acı habere rağmen Türk komutan görevine devam etti.

​Merhamet etmeleri için polislere yalvardılar.

​İçişleri Bakanlığı, genelgeyi yayınladı.

​Denizli'deki operasyonda ilginç görüntü.

​Bakan Kurum'dan İBB'ye Haliç çağrısı...

​Şu ana kadar domuz, çakal ve tilki izine rastlandı.

CHP'nin iddialarını net bir dille yalanlamış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı.

​Güvenlik güçleri, PKK'ya ağır darbe vurdu.

​Hafter'in terörle mücadele ettiğini savundular.

​Sahtekarlar zeytinyağlarına da dadandı.

Antikor taramasının tüm aşaması ilk kez görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.