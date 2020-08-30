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Dünya Libyada ateşkesi baltalayacaklar Haftere paralı asker desteği sürüyor
ORTADOĞU

Libya'da ateşkesi baltalayacaklar: Hafter'e paralı asker desteği sürüyor

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek için Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine paralı askerleri taşıyan 112 silahlı aracın geldiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Halife Hafter
Halife Hafter

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında Kununu, "Ülkenin doğusundan Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine Hafter'i desteklemek için 112 adet silahlı aracın geldiğini ve bunların 3 okul içinde konuşlandığını gözlemledik." dedi.

Kununu, Hun kentine gelen araçlarda Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, Sudanlı Cancavid milisleri, Suriye ve Yemenli paralı askerlerin de aralarında olduğu yüzlerce milisin bulunduğunu ifade etti.

Son saatlerde Hafter'in terörist milislerine destek veren Sudanlı Cancavid milislerine ait mühimmat yüklü 70 askeri aracın da Sirte kentine ulaştığını kaydetti.

  • Libya ordusu, 27 Ağutos'ta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

LİBYA'DA ATEŞKES KARARI

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

  • Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

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