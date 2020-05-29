Dünya Libyada BAE bandıralı tanker limana yanaştırılmayıp kıyıda bekletildi
ORTADOĞU

Libya'da BAE bandıralı tanker limana yanaştırılmayıp kıyıda bekletildi

Fransa'ya ait bir savaş gemisi, Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı bir tankerin, silah ambargosunu delip kaçak bir şekilde Libya'nın doğusundaki Tobruk Limanı'ndan petrol yüklemek istediğini tespit ederek gemiyi kıyıda bekletti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg'de yer alan habere göre, Fransa'ya ait Jean-Bart savaş gemisi, 22 Mayıs'ta BAE bandıralı Jal Laxmi adındaki tanker gemisinin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in elinde tuttuğu Tobruk Limanı'ndan petrol almaya çalışırken tespit edildi.

Bloomberg'e konuşan ancak isimleri açıklanmayan Batılı dört diplomatın verdiği bilgilere göre, limana yanaşmasına izin verilmeyen gemi yaklaşık 1 hafta kıyıda bekletildi.

Haberde, tankerin hedefine ulaşamadığı ancak bölgede beklemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

BAE'nin, Libya'da desteklediği Hafter milislerine mali kaynak temin etmek için kaçak yollarla ülke petrolünü satmaya çalıştığı biliniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İRİNİ OPERASYONU

Avrupa Birliği Konseyi de 1 Nisan'da, Libya açıklarındaki gemilerin denetlenmesi, yasa dışı petrol ticareti ve silah ambargosunun tam olarak uygulanması için Yunanca "barış" anlamına gelen "IRINI" ismi bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Fransız savaş gemisi de bu operasyon bir parçası olarak Libya açıklarında devriyede bulunuyor.

5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Hafter yanlısı silahlı gruplar ve kabileler, 18 Ocak'ta, Libya'da ellerinde tuttukları kuyulardaki petrol üretiminin durdurulduğunu bildirmişti.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumundan dün yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak'tan itibaren mücbir sebeple petrol üretiminin kesintiye uğramasından ülkenin bugüne kadar 4 milyar 943 milyon 976 bin dolar zarara uğradığı ifade edilmişti.

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