Caddede ortasında başıboş gezen bir aslan görenleri şaşırttı

Ekonomi

Beyin göçü tersine döndü: 50 bilim insanı Türkiye'ye dönüş yaptı

ASELSAN 2006 yılında başlattığı program ile beyin göçünü tersine çevirdi. Ülke için kritik projelerde çalışma, kendi fikirlerini hayata geçirebilme ve deneyimlerini toplumsal gelecek için kullanma gibi fırsatlar sunan program kapsamında son iki yılda 50 yetenek Türkiye'ye dönüş yaptı.