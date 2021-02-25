Dünya Caddede ortasında başıboş gezen bir aslan görenleri şaşırttı
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Libya'da caddede ortasında başıboş gezen bir aslan görenleri şaşırttı

Caddede ortasında başıboş gezen bir aslan görenleri şaşırttı

Libya’nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi AA
Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.
Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.

Libya’nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Bingazi’deki Benina bölgesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir aslanın başıboş halde sivil alanlarda dolaştığı görülüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçen ekipler, aslanı yakaladı. Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.


Yıllardır iç savaş ve siyasi krizlerin yaşandığı Libya'da, Bingazi kenti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunuyor.

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