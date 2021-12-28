Libya'da Hafter yanlısı Meclisten İngiltere Büyükelçisi'nin "istenmeyen adam" ilan edilmesi tavsiyesi

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı basın açıklamasında, İngiliz Büyükelçi'nin "Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ni (UBH) tanımaya devam edeceği" yönündeki açıklamasının ardından kararın alındığını belirtti.

Buleyhık, "Temsilciler Meclisi İngiltere Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilmesini kararlaştırdı. Gerekli işlemleri başlatması için Libya Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere Büyükelçiliğinden 24 Aralık’ta yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritası gereği Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ni (UBH) tanımaya devam edeceği" belirtilmişti.

Ülkede seçimlerin gerçekleştirilmesinden UBH’nin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, paralel bir hükümet veya oluşuma destek verilmeyeceği aktarılmıştı.

Hafter yanlısı gazeteci, politikacı ve aktivistler Büyükelçi Hurndall'ın sınır dışı edilmesi çağrısında bulunurken, ülkenin batısı ise İngiliz Büyükelçi'nin açıklamalarına destek vermişti.

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Libyalı uzmanlar, TM’nin kararının bağlayıcı olmadığını tavsiye niteliğinde olduğunu ifade ediyor.

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