Dünya Libyada selalar okundu, halk sokağa koştu
ORTADOĞU

Libya'da selalar okundu, halk sokağa koştu

Libya’da Hafter çetesinin saldırı ve tehditlerine karşı halk sokaklara indi. Ülkenin pek çok şehrinde UMH’ye destek, Hafter ve güçlerine lanet gösterileri yapılıyor. Dayanışmayı güçlendirmek için, Türkiye’de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimindeki gibi camilerden selâ sesleri yükseliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya'da okunan sela sonrası halk sokağa döküldü.
Libya'da okunan sela sonrası halk sokağa döküldü.

Libya’da Hafter çetesinin saldırı ve tehditlerine karşı halk sokaklara indi. Trablus’u düşürmeye yönelik saldırıların sürdüğü ülkede tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Libya halkının desteklediği meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, ABD, Sudan ve Mısır gibi ülkeleri arkasına alarak savaş açan Hafter’e ülkenin dört bir yanından tepki yağıyor. Ülkenin pek çok şehrinde yapılan gösterilerde halk UMH’ye desteğini yenilerken, Hafter ve güçlerine lanet yağdırdı. Yabancı ülkelerden gelen asker ve silahlarla ülkenin kaderine pranga takmak isteyen Hafter’e karşı onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Halkın dayanışmasını göstermek için Türkiye’de hain 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde olduğu gibi camilerden sela sesleri yükseliyor.

Libya'da yakılan araç

HEPİMİZ ÖLSEK DE TESLİM OLMAYIZ!

Misrata kentinin de aralarında olduğu şehirlerin teslim olması için kendince ‘3 gün müddet’ veren Hafter’in sözcüsü Ahmet el-Mismari’ye tepki gösteren halk, UMH’nin başlattığı Burkan el-Gazab operasyonuna desteklerini meydanlarda gösterdi. Misrata şehrine Hafter saldırıları devam ederken şehrin operasyon odası, Hafter’le hiçbir şekilde diyaloğa girmeyeceklerini belirtti. Misrata’ya yönelik tehditlerin ardından açıklama yapan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise şehrin özgür bir ülkede nefes almak isteyen 400 bin kişinin her bir ferdi öldürülmeden teslim olmayacağını ilan etti. En son Zuver şehrinin de katılımıyla Hafter yıkımına karşı seferberlik ilan eden kent sayısı 9’a yükselmişti.

SMO orada

  • Türkiye, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) daveti üzerine bu ülkeye asker göndermeye hazırlanırken sahada ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hem Hafter basını hem de ABD basını, Suriye Milli Ordusu'na bağlı unsurların UMH ordusuna destek için Libya'ya sevk edildiğini iddia etti. Hafter'e bağlı yayın organlarında İstanbul'dan kalkıp Libya'ya gittiği öne sürülen bir uçağın radar izini yayınlanarak "Uçak UMH'ye destek verecek Suriyeli muhalif savaşçıları getirdi" iddiasında bulundu. Lübnan merkezli Al Mayaden televizyonu ise ilk grup SMO askerinin çarşamba günü Libya'a girdiğini öne sürdü. Benzer iddia ABD basınından da geldi. Amerikan Bloomberg televizyonu, Suriye'den Türkmen grupların UMH ordusunu takviye edeceğini öne sürdü. Haberde Libya hükümetinin başlangıçta böyle bir konuşlandırma fikrine direndiği ancak Hafter'in Trablus'ta ilerleyişi ile teklifin kabul edildiği savunuldu. Ayrıca UMH yetkililerinin iddiaları doğruladığı belirtildi.

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