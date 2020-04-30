Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar

Libya'daki petrol ve doğal gazın çıkarılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretiminde kesintinin başladığı 17 Ocak'tan 28 Nisan'a kadar geçen sürede yaklaşık 110 milyon varil petrol üretim kaybı yaşandığı ve bu zaman zarfında ülke ekonomisinin yaklaşık 4 milyar 350 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.

Üretim kesintisi nedeniyle ülkenin petrol ithal etmek zorunda kaldığı ve bu durumun bütçe üzerine ek yük getirdiği kaydedilen açıklamada, ilgili taraflara "bütün Libyalıların petrol arzından ve istikrarlı bir ekonomiden faydalanabilmesi için petrol tesislerini yeniden üretime açmaları" çağrısı yapıldı.

TRABLUS VE GÜNEYDE AKARYAKIT SIKINTISI

Libya Ulusal Petrol Kurumu ayrıca başkent Trablus ve ülkenin güneyindeki bazı kentlerde akaryakıt sıkıntısı başladığını kaydetti.

Açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle özellikle güney bölgelerine akaryakıt gönderilmesinin zorluğuna işaret edildi.

OYNAT 00:00 Fransız Le Monde gazetesinden SİHA yorumu: Türkiye Libya'daki güç dengesini değiştirdi Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i zayıflattığını yazdı.

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LİMANLARI KAPATTIKLARINI AÇIKLADILAR

Uluslarası toplumun Libya konusunun görüşüleceği Berlin Konferansı için toplandığı sırada, konferansın başlamasından sadece bir gün önce 18 Ocak'ta ülkenin doğusundaki Hafter yanlısı silahlı grup ve kabileler Petrol Hilali diye isimlendirilen bölgede petrol üretim tesislerini ve ihracat limanlarını kapattıklarını duyurmuştu.

Geçen yaklaşık üç aylık süre içinde Libya'daki petrol üretimi ve gelirleri giderek düşerken, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede zaman zaman akaryakıt kuyrukları baş göstermişti.