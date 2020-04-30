Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Libyadaki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar
ORTADOĞU

Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar

Libya'da Halife Hafter yanlısı grupların ocak ayında petrol limanları ve kuyularını kapatmasının ardından ülkedeki petrol üretimi günlük 95 bin varile kadar geriledi ve ülke ekonomisine verdiği zarar 4,3 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Libya'daki petrol ve doğal gazın çıkarılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretiminde kesintinin başladığı 17 Ocak'tan 28 Nisan'a kadar geçen sürede yaklaşık 110 milyon varil petrol üretim kaybı yaşandığı ve bu zaman zarfında ülke ekonomisinin yaklaşık 4 milyar 350 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.

Üretim kesintisi nedeniyle ülkenin petrol ithal etmek zorunda kaldığı ve bu durumun bütçe üzerine ek yük getirdiği kaydedilen açıklamada, ilgili taraflara "bütün Libyalıların petrol arzından ve istikrarlı bir ekonomiden faydalanabilmesi için petrol tesislerini yeniden üretime açmaları" çağrısı yapıldı.

TRABLUS VE GÜNEYDE AKARYAKIT SIKINTISI

Libya Ulusal Petrol Kurumu ayrıca başkent Trablus ve ülkenin güneyindeki bazı kentlerde akaryakıt sıkıntısı başladığını kaydetti.

Açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle özellikle güney bölgelerine akaryakıt gönderilmesinin zorluğuna işaret edildi.

Fransız Le Monde gazetesinden SİHA yorumu: Türkiye Libya'daki güç dengesini değiştirdi
OYNAT 00:00
Fransız Le Monde gazetesinden SİHA yorumu: Türkiye Libya'daki güç dengesini değiştirdi
Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i zayıflattığını yazdı.


LİMANLARI KAPATTIKLARINI AÇIKLADILAR

  • Uluslarası toplumun Libya konusunun görüşüleceği Berlin Konferansı için toplandığı sırada, konferansın başlamasından sadece bir gün önce 18 Ocak'ta ülkenin doğusundaki Hafter yanlısı silahlı grup ve kabileler Petrol Hilali diye isimlendirilen bölgede petrol üretim tesislerini ve ihracat limanlarını kapattıklarını duyurmuştu.

Geçen yaklaşık üç aylık süre içinde Libya'daki petrol üretimi ve gelirleri giderek düşerken, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede zaman zaman akaryakıt kuyrukları baş göstermişti.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
OYNAT 00:00
NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


Abone Ol Google News
Vali Yerlikayadan sağlıkçılara müjde

Vali Yerlikaya'dan sağlıkçılara müjde

​İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler ücretsiz taşıyacak.
Almanlar şaşırttı

Almanlar şaşırttı

​Televizyonlarda 'Tatile Türkiye'ye gidin' çağrısı yapılıyor...
Sahte seyahat belgesi pazarlığı

Sahte seyahat belgesi pazarlığı

İstanbul-Ankara biletine 350 liraya istiyorlar.
Filistin'in <br>paketleri hazır

Filistin'in
paketleri hazır

Erdoğan talimat verdi bu akşam sevk edilecek.
Günün <br>en güzel haberi

Günün
en güzel haberi

Türkiye'nin 'en naif amcası' sağlığına kavuştu
Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Nefes kesen hava harekatının görüntüleri ortaya çıktı.

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
İlk gevşemede<br>vakalar arttı!

İlk gevşemede
vakalar arttı!

​Almanya'da son dört günün verileri korkutuyor.
En iyi seçenek

En iyi seçenek

Uzmanlardan immün plazma tedavisi için önemli açıklama.
İlk kez görüldü

İlk kez görüldü

Ülkede koronavirüs nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
New York<br>ölüm kokuyor!

New York
ölüm kokuyor!

İki kamyonette 100'den fazla ceset bulundu.
İnsanlık dayanıklılık<br>sınavından geçiyor

İnsanlık dayanıklılık
sınavından geçiyor

​Salgın ramazanda insanı dinin özünü aramaya yönlendirdi.
'Darbe'<br> imasına tepki

'Darbe'
imasına tepki

​Altun: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz.
Tarihi projeye <br>rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
ABD'de facia

ABD'de facia

​Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.