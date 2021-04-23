​Libya’ya kardeş şehirle döndük​

Libya iç savaşında denklem bozan Türkiye, sahada halka dokunacak dönüşüme de imza atıyor.

HER ALANDA DAYANIŞMA

Tarihi kökleri bulunan iki ülke arasındaki ilişkiler önceki yıl imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ile yeni bir boyut kazanmıştı. Söz konusu anlaşma ile siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda ivme kazanan ilişkiler çevre ve şehircilik alanlarında da dayanışmaya sahne olacak. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Libya İskân ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmanın artırılması yönünde bir görüşme gerçekleştirdi.

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TOKİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZEL SEKTÖR GİDECEK

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre; Libya’nın yeniden imarı sürecinde Türkiye başta TOKİ Başkanlığı olmak üzere özel sektörün de dahil olacağı yatırımlar gerçekleştirecek. İç savaşın hasar verdiği yerleşimlerde konut yapımına ilişkin kardeş şehirler belirleneceği öğrenildi. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar ve iskan konularında bilgi, deneyim, tecrübelerini Libya’yla paylaşacak. Bunun için karşılıklı iş birliği ve eğitim de içeren mutabakat hazırlığının devam ettiği bildirildi.

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