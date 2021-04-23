​Libya’ya kardeş şehirle döndük​

Libya iç savaşında denklem bozan Türkiye, sahada halka dokunacak dönüşüme de imza atıyor.
HER ALANDA DAYANIŞMA
- Tarihi kökleri bulunan iki ülke arasındaki ilişkiler önceki yıl imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ile yeni bir boyut kazanmıştı. Söz konusu anlaşma ile siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda ivme kazanan ilişkiler çevre ve şehircilik alanlarında da dayanışmaya sahne olacak. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Libya İskân ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmanın artırılması yönünde bir görüşme gerçekleştirdi.
TOKİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZEL SEKTÖR GİDECEK
Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre; Libya’nın yeniden imarı sürecinde Türkiye başta TOKİ Başkanlığı olmak üzere özel sektörün de dahil olacağı yatırımlar gerçekleştirecek. İç savaşın hasar verdiği yerleşimlerde konut yapımına ilişkin kardeş şehirler belirleneceği öğrenildi. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar ve iskan konularında bilgi, deneyim, tecrübelerini Libya’yla paylaşacak. Bunun için karşılıklı iş birliği ve eğitim de içeren mutabakat hazırlığının devam ettiği bildirildi.
16 milyar dolarlık yeni projeleri var
- Libya’da Şubat 2011’de başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmaları, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucu işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin Türk işçisiyle Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştı. 100’ü aşkın Türk firmanın, Libya’daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar doları buluyor. Bu çerçevede tahsil edilmemiş hak ediş alacaklarının yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarının 1,7 milyar dolar, tahmini makine, ekipman ve benzeri envanter ile diğer zararlar toplamının 1,3 milyar dolar civarında olduğu tespit edildi. Alacakların tahsili için hükümetler nezdinde yol haritaları oluşturuldu. Libya’da şu anda yeni yapılacak 180’den fazla projenin tutarı ise 16 milyar doları buluyor. Türkiye bu 16 milyar dolardan pay almak istiyor.