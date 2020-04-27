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Dünya Lübnan Akdeniz açıklarındaki arama kuyusunda gaz bulgusuna rastlandı
ORTADOĞU

Lübnan: Akdeniz açıklarındaki arama kuyusunda gaz bulgusuna rastlandı

Lübnan hükümeti, Akdeniz açıklarında yapılan ilk gaz ve petrol arama kuyusunda gaz bulgusuna rastlandığını açıkladı. Enerji Bakanı Gacar, "Bununla birlikte herhangi gaz rezervi varlığı henüz doğrulanmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Enerji Bakanı Rimun Gacar, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan deniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmaları çerçevesinde şubat ayında çalışmalarına başlanan keşif kuyusunun bittiğini söyledi.

  • Sondaj çalışmalarının ilk verilerine göre 1500 metrelik kuyunun jeolojik katmanlarının farklı derinliklerinde gaz bulgularına rastlandığına işaret eden Gacar, "Bununla birlikte herhangi gaz rezervi varlığı henüz doğrulanmadı" dedi.

Bakan, 4. bloktaki ilk arama kuyusundan edinilen bilgilerin, 9. bloktaki arama çalışmalarına eşlik eden analiz işlemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Lübnan, resmi olarak 27 Şubat'ta Akdeniz'de Lübnan kara sularında petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamıştı. Arama faaliyetleri, Fransız petrol şirketi Total'a ait "Tungsten Explorer" sondaj gemisi tarafından yapılıyor.

Fransız şirketin bu yıl, Lübnan kara sularındaki 9. blokta sondaj çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Lübnan ile İsrail arasında petrol ve gaz açısından zengin olduğu belirtilen 9. bloktaki 860 kilometrekarelik bir alanda tartışma yaşanıyor.

Akdeniz'de İsrail sınırına paralel olarak uzanan 9. blokun bir bölümü, Tel Aviv'in iddiasına göre İsrail kara suları içinde yer alıyor.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında kalıyor.

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