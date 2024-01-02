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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Hamas ofisini hedef aldı. Saldırı sonucu Hamas liderlerinden Salih el-Aruri hayatını kaybetti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati de terör devleti İsrail'in saldırısını kınadığını açıkladı. İsrail'in bu saldırısının Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suç olduğunu ifade eden Mikati'nin ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na, İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği de bildirildi.

Semih Bozkuş
21:37 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 21:40 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Lübnan Başbakanı Necip Mikati
Lübnan Başbakanı Necip Mikati

Yaklaşık üç aydır Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, bu kez de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu.

İsrail'in insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin de aralarında bulunduğu altı kişi hayatını kaybetti.

"İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suç"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri'nin öldürüldüğü hava saldırısını kınadı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Bu saldırı, ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırılarının ardından, İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur." dedi.

Mikati, ilgili ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağrıda bulunarak, "İsrail yönetimini, yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mikati'den İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı

Lübnan'ın 1701 sayılı karar olmak üzere her daim ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı olduğuna dikkati çeken Mikati, ancak İsrail'in bu kararları ihlal eden asıl taraf olduğunu vurguladı.

Öte yandan Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği de bildirildi.



#Birleşmiş Milletler
#Lübnan Başbakanı
#Necip Mikati
#İsrail
#Şikayet
13 dakika önce
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