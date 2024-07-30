Lübnan'dan İsrail'e hodri meydan

Mikati, sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısı yaptı.