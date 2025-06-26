Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: Silah yalnızca devlette olmalı

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: Silah yalnızca devlette olmalı

22:0526/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Lübnanlı Dürzi lider Başkent Beyrut'ta basın açıklaması gerçekleştirdi.
Lübnanlı Dürzi lider Başkent Beyrut'ta basın açıklaması gerçekleştirdi.

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, silahların yalnızca devletin elinde olması gerektiğini ve silaha sahip olanların devlete teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere İsrail'e karşı verilen mücadelelerin hafızasının aktarılması gerektiğini söyledi.

Başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Canbolat,
"Silah yalnızca devletin elinde olmalı. Eğer silaha sahip olan (ülke içerisinde) Lübnanlı ya da Lübnanlı olmayan partiler varsa, silahlarını devlete uygun şekilde teslim etmelidir."
diye konuştu.

Güvenlik birimlerimden silahları teslim alması istendi

Canbolat, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a, Cebel-i Lübnan iline bağlı Dürzi nüfusun yoğun olduğu Muhtara köyünde silah bulunduğunu ilettiğini ve ilgili güvenlik birimlerinden bu silahları teslim almalarını istediğini aktardı.

Hizbullah ile İlerici Sosyalist Parti arasında 7 Mayıs 2008'de yaşanan gerginlikler sonrasında bölgede toplanan hafif ve orta ölçekli silahların üç haftadan uzun bir süre önce tamamen devlete teslim edildiğini belirten Canbolat, bu silahların toplandığını ve artık yeni bir Ortadoğu sayfası açıldığını ifade etti.

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat

"Yeni nesillere kahramanlık hafızasını miras bırakmalıyız"

Canbolat,
"Yeni nesillerin silahı artık hafızadır. Bu yüzden onlara İsrail ve işbirlikçilerine karşı verilen direnişin kahramanlık hafızasını miras bırakmalıyız."
dedi.

Lübnan ordusunun ve iç güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapan Canbolat, Lübnan'da hala İsrail işgali altında olan topraklar ve yıkılmış köyler olduğunu, bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Canbolat'ın açıklamaları ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki baskılarını artırdığı bir dönemde geldi. Ancak Hizbullah, silahlarını ulusal egemenlik bağlamında teslim etmeyeceğini sık sık dile getiriyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.



#Lübnan
#israil
#güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Haziran: Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir 'kare yıl' olan 2025'ten bir önceki 'kare yıl'dır?