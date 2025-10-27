Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Macaristan Başbakanı Orban Papa'dan destek istedi

Macaristan Başbakanı Orban Papa'dan destek istedi

21:1127/10/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
Papa 14. Leo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti
Papa 14. Leo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vatikan ve İtalya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Papa 14. Leo ile görüşerek ülkesinin savaş karşıtı çabalarını desteklemesini istedi. Vatikan tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki sağlam ikili ilişkilerin üzerinde durulurken, Katolik Kilisesi’nin Macar toplumunun sosyal kalkınmasını ve refahını teşvik etme konusundaki çabalarına duyulan takdir dile getirildi." ifadelerine yer verildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan, ülkesi Macaristan'ın savaş karşıtı çabalarına destek istediğini belirtti.

Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyaret kapsamında Roma'da bulunan Başbakan Orban, bu sabah temaslarına Vatikan'dan başladı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Orban, Papa 14. Leo, bu sabah Vatikan'da Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.

Orban, Papa'nın ardından ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldi.


Vatikan'ın, Orban'ın temaslarına ilişkin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İki ülke arasındaki sağlam ikili ilişkilerin üzerinde durulurken, Katolik Kilisesi’nin Macar toplumunun sosyal kalkınmasını ve refahını teşvik etme konusundaki çabalarına duyulan takdir dile getirildi. Özellikle ailenin rolüne, eğitime, gençlerin geleceğine ve en kırılgan Hristiyan topluluklarının korunmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, görüşmede Avrupa meselelerine geniş yer ayrıldı; özellikle Ukrayna’daki çatışma ve Orta Doğu'daki durum ele alındı."

Başbakan Orban da X platformundan Papa ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda,
"Papa ile özel görüşme. Papa'dan Macaristan'ın savaş karşıtı çabalarını desteklemesini rica ettim."
ifadesini kullandı.

Orban: "Avrupa Birliğinin hiçbir etkisi yok"

Orban, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya da bir demeç vererek,
"Avrupa Birliği'nin hiçbir etkisi yok. (ABD Başkanı) Donald Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin konusunda yanılıyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması için onunla görüşmeye gideceğim."
ifadelerini kullandı.
"Savaşı çözme olasılığını Amerikalılara ve Ruslara bıraktık. Ne yazık ki bizim bir rolümüz yok. Avrupa tamamen oyun dışı kaldı."
diyen Orban, yakında Trump ile görüşerek petrol yaptırımları sorununu çözmek istediğini dile getirdi.


#Macaristan Başbakanı Viktor Orban
#Vatikan
#Papa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gram altında sert düşüş: Uzmanlardan 'Kritik seviye' uyarısı geldi! İşte 28 Ekim güncel altın fiyatları