Macaristan Başbakanı Orban Papa'dan destek istedi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vatikan ve İtalya'ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Papa 14. Leo ile görüşerek ülkesinin savaş karşıtı çabalarını desteklemesini istedi. Vatikan tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki sağlam ikili ilişkilerin üzerinde durulurken, Katolik Kilisesi’nin Macar toplumunun sosyal kalkınmasını ve refahını teşvik etme konusundaki çabalarına duyulan takdir dile getirildi." ifadelerine yer verildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan, ülkesi Macaristan'ın savaş karşıtı çabalarına destek istediğini belirtti.
Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyaret kapsamında Roma'da bulunan Başbakan Orban, bu sabah temaslarına Vatikan'dan başladı.
Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Orban, Papa 14. Leo, bu sabah Vatikan'da Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.
Orban, Papa'nın ardından ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldi.
Vatikan'ın, Orban'ın temaslarına ilişkin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: