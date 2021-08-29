Dünya Macron mesajı Iraktan verdi DEAŞ ile mücadeleye devam
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Macron mesajı Irak'tan verdi: DEAŞ ile mücadeleye devam

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de görüştü. Macron, burada yaptığı açıklamada ülkesinin, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Macron mesajı Iraktan verdi: DEAŞ ile mücadeleye devam
Emmanuel Macron - Neçirvan Barzani

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, Fransa'nın, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta bir daha ortaya çıkmaması için söz konusu örgüte karşı verilen mücadeleye devam edeceğini belirtti.

IKBY hükümetinin, Sincar'dan kaçan Ezidilere ve diğer iç göçmenlere kucak açmak için büyük fedakarlık gösterdiğini kaydeden Macron, ülkesinin, söz konusu göçmenlerin evlerine dönebilmeleri için her türlü desteği vereceğini aktardı.

Barzani ise Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede Irak ve IKBY'deki siyaset ve güvenlikle ilgili konuları ve bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Irak'ın ekim ayında sandık başına gideceğine ve Macron'un ziyaretinin, Irak'ta demokratik sürece verilen desteğin bir ifadesi olduğuna işaret eden Barzani, güvenliğin kalıcı hale getirilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi ve devlet kurumlarının geliştirilmesi için uluslararası desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Barzani, ekonominin yanı sıra terörle ve iklim değişikliğiyle mücadelede de Fransa ile ortak çalışma yürütmeyi istediklerini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak için Irak'a gelmişti. Macron, Irak ziyareti kapsamında bugün, 2014-2017 tarihlerinde DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul kentini de ziyaret etmişti.

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