Macron ve Abbas görüştü

Mahmud Abbas ise Filistin Devleti’ni tanıdığı için Macron’a teşekkürlerini iletti. Fransa ile birlikte birçok ülkenin bu kararı almasını ‘adalet ve barışa giden yolda tarihi bir dönüm noktası’ olarak değerlendiren Abbas, Trump’ın Gazze konusunda gösterdiği çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Abbas,

“Ayrıca Mısır, Katar ve Türkiye’nin ateşkesin güçlendirilmesi, esirler ile tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların ülkeye girmesine izin verilmesi için yılmadan gösterdikleri çabaları da memnuniyetle karşılıyoruz”