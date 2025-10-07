Fransa bitkisel hayatta!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesini siyasi kaostan çıkaramıyor. Ülkede, bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle hükümetler dikiş tutmuyor. En son Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Sebastien Lecornu dün, hükümeti kurmasının üzerinden 24 saat geçmeden istifa etti. Lecornu hükümetinin, eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması ağır tepkiye neden olmuştu. Hükümete yönelik eleştirilerin ardından Lecornu, dün sabah saatlerinde Macron'a istifasını sundu. Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti.

EN KISA SÜRELİ BAŞBAKAN

Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te üç aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'i geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu. Lecornu, önceki gün, yeni hükümeti kurduğunu duyurmuştu. Hükümette, Meclisin en büyük siyasi ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ile Meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'ten (RN) hiçbir isim yer almamıştı.

MACRONCULUK ÖLDÜ

Aşırı sağcı RN Genel Sekreteri Jordan Bardella, Fransız televizyonu BFMTV’de katıldığı programda, Lecornu’nun istifasının ardından "sandığa gitmeden siyasi istikrarın bulunamayacağını" kaydetti. Bardella, Macron’a Ulusal Meclis’i feshetmesi çağrısı yaparak gelecek haftalarda seçime gidilmesi halinde partisinin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurguladı. RN’nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da "Macronculuk öldü" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Ulusal Meclis'i feshederek erken seçime gitmesi ya da istifasını sunması istendi. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da X yaptığı paylaşımda, daha önce 104 milletvekili tarafından Macron’un azledilmesi için yapılan başvurunun derhal değerlendirmeye alınmasını istedi. Öte yandan Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Başkan Yardımcısı ve Cannes Belediye Başkanı David Lisnard ise sosyal medya hesabından, "Macron’un istifasını programlamasının Fransızların çıkarına" olduğunu sözlerini paylaştı.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI HÜKÜMETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, üç aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı. Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi. François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.











