Dünya ayağa kalktı

Dünya ayağa kalktı

04:006/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
İşgalci İsrail'in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi’ne yol alan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında gösteriler düzenlendi. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve İsveç başta olmak üzere birçok ülkede destek eylemleri gerçekleştirildi.

İspanya Birinci Futbol Ligi 8. hafta maçında, Deportivo Alaves ile Elche takımları Vitoria-Gasteiz şehrindeki Mendizorrotza Stadı’nda karşı karşıya geldi. Deportivo Alaves takımının taraftarları Filistin’e destek için pankart açtı. Gazze'de katledilen çocukları temsilen kırmızıya boyalı kefenlere sarılı bebek maketleri taşıdı.

#Gazze
#Filistin
#Sumud Filosu
