Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail'in kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlayan planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.





Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.





İki devletli çözüm temelinde kalıcı barışa giden yol

Macron, “İsrail’in bu plan karşısında kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas’ın ise tüm rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok” değerlendirmesinde bulundu.





Macron, söz konusu adımların Fransa ve Suudi Arabistan’ın girişimiyle 142 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışa giden yolu açması gerektiğini kaydetti.





Macron, Fransa’nın bu süreçte katkı sunmaya hazır olduğunu, ayrıca tarafların verdikleri taahhütleri dikkatle takip edeceklerini belirtti.



