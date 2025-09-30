Yeni Şafak
Trump Gazze planını açıkladı: Devlet başkanı 'soykırımın suç ortağı' olmakla suçladı

09:3030/09/2025, Salı
Gustavo Petro - Donald Trump
Gustavo Petro - Donald Trump

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, terör devleti İsrail'in Gazze'deki saldırılarından ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı
Gustavo Petro
, Gazze'ye destek olmayı sürdürüyor.
Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narido'da konuşan Petro, Gazze'deki yaşananlar nedeniyle ABD Başkanı
Donald Trump
"soykırımın suç ortağı"
olmakla suçladı.

"Hak ettiği tek şey hapishane"

Cumhurbaşkanı Petro, "Bay Trump bugüne kadar olduğu gibi soykırıma suç ortağı olmaya devam ederse, hak ettiği tek yer hapishanedir." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanması gerektiğini savunan Petro,
"ABD uluslararası hukuku aslında tanımıyor. Roma Statüsü, insanlığa karşı suçların veya savaş suçlarının ne olduğunu tanımlar.
Bu mahkemelerde yargılanan her vatandaş, hangi uyruktan olursa olsun, oradan geçtiğinde herhangi bir ülke tarafından tutuklanabilir. Dolayısıyla Netanyahu da ABD'de tutuklanabilir."
dedi.

"Harekete geçelim"

Petro, ABD ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yeniden gözden geçirileceğini, İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının ise yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Filistin'in özgürleştirilmesi için müşterek ordu kurulması önerisini yineleyen Petro,
"Birleşmiş Milletler (BM), soykırıma suç ortaklığı yapan bir hükümetin önünde diz çökemez. O halde harekete geçelim, yalnız kalıp kalmayacağımızı sonra görürüz."
diye konuştu.

"ABD uluslararası hukuku çiğniyor"

ABD'nin vizesini iptal edeceğini açıklamasına değinen Petro,
"(ABD) uluslararası hukuku çiğniyor. BM'de konuşmaya gidecek ya da BM'nin gündemindeki konular hakkında söz alacak herhangi birinin vizesini iptal etme hakkına sahip değil. Bu, dünya hukukudur. Eğer Trump bunu unutuyorsa ya da ona söylemiyorlar ya da kendisi okumuyorsa o halde birisi ona okusun."
açıklamasında bulundu.

Petro, Pasifik Okyanusu'nun uyuşturucudan arındırılması için uluslararası bir antlaşmanın imzalanması gerektiğini ve işbirliğine ilk günden bu yana hazır olduklarını kaydetti.




#Gustavo Petro
#İsrail
#ABD
