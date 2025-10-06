Yeni Şafak
Sadece 27 gün dayanabildi: Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

Sadece 27 gün dayanabildi: Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

6/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa etti
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa etti

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti. Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurmuş, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu açıklamıştı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, dün yeni kabinesini kurarak göreve başlamasının ardından, bugün istifasını sundu.

Sadece 27 gün dayanabildi

Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurmuş, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu açıklamıştı.


Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.





