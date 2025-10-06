Sadece 27 gün dayanabildi: Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.