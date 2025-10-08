Macron'a erken seçim çağrısı

Eski Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2026 bütçesi kabul edildikten sonra, yeni bir cumhurbaşkanının seçilmesi için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
İktidar ittifakına dahil Ufuklar Partisi'nin lideri Philippe, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda ülkedeki hükümet krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Philippe, devletin güçsüzleştiği bu dönemde krizden çıkış yolunun Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un elinde olduğunu vurgulayarak, "6 aydır yaşadığımızı 18 ay daha sürdüremeyiz, bu fazlasıyla uzun" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanının görevden alınması veya istifa etmesinden yana olmadığını dile getiren Philippe, Macron’un önce 2026 bütçesini Parlamento’dan geçirmek için bir başbakan atamasını, ardından ülkeye zarar veren siyasi krizden onurlu bir şekilde çıkmak için erken seçime gitmesini tavsiye etti.
KRAL ÇIPLAK
Muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Philippe'in erken seçim çağrısına değinerek, "Kral çıplak. Emmanuel Macron'un gitmesinin ve egemen halkın ülkenin geleceğini seçmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Philippe, Macron’un 2017’de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakan olarak atanmış ve bu görevi 3 yıl boyunca sürdürmüştü. Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Macron'un 9 Eylül'de atadığı Başbakan Sebastien Lecornu, 5 Ekim'de yeni hükümeti kurmuştu. Hükümete yönelik eleştirilerin ardından Lecornu, önceki gün istifasını sunmuş ve Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilmişti.