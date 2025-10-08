Macron'a erken seçim çağrısı

İktidar ittifakına dahil Ufuklar Partisi'nin lideri Philippe, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda ülkedeki hükümet krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Philippe, devletin güçsüzleştiği bu dönemde krizden çıkış yolunun Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un elinde olduğunu vurgulayarak, "6 aydır yaşadığımızı 18 ay daha sürdüremeyiz, bu fazlasıyla uzun" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanının görevden alınması veya istifa etmesinden yana olmadığını dile getiren Philippe, Macron’un önce 2026 bütçesini Parlamento’dan geçirmek için bir başbakan atamasını, ardından ülkeye zarar veren siyasi krizden onurlu bir şekilde çıkmak için erken seçime gitmesini tavsiye etti.