Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Fransa'da Cumhurbaşkanı yerine Kiev'in avukatı var

00:547/10/2025, Salı
AA
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun 14 saatlik görev süresinin ardından istifa etmesini “üzücü bir rekor” olarak nitelendirdi. Medvedev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirerek, “Fransa’da Cumhurbaşkanı yerine Kiev’in avukatı, Almanya ve İngiltere’nin can dostu, Afrika’nın geveze sömürgeci hakemi var” dedi. Ayrıca Macron’un Fransa’yı umursamadığını savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun istifa etmesine ilişkin, "Fransa'da Cumhurbaşkanı yerine Kiev'in avukatı, Almanya ve İngiltere'nin can dostu, Afrika'nın geveze sömürgeci hakemi var." dedi.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan Sebastien Lecornu'nun istifa etmesini değerlendirdi.

Yeni Fransız hükümetinin 14 saat varlığını sürdüğünü ve bunun "üzücü bir rekor" olduğunu belirten Medvedev, bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Fransa'da Cumhurbaşkanı yerine Kiev'in avukatı, Almanya ve İngiltere'nin can dostu, Afrika'nın geveze sömürgeci hakemi var." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Macron'un Fransa'yı umursamadığını savundu.

Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan Lecornu istifa ederek, 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştu.


