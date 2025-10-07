Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun istifa etmesine ilişkin, "Fransa'da Cumhurbaşkanı yerine Kiev'in avukatı, Almanya ve İngiltere'nin can dostu, Afrika'nın geveze sömürgeci hakemi var." dedi.

Yeni Fransız hükümetinin 14 saat varlığını sürdüğünü ve bunun "üzücü bir rekor" olduğunu belirten Medvedev, bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Fransa'da Cumhurbaşkanı yerine Kiev'in avukatı, Almanya ve İngiltere'nin can dostu, Afrika'nın geveze sömürgeci hakemi var." ifadelerini kullandı.