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Dünya

Macron'un resmi konutuna kesik parmak gönderildi

Fransa kaotik bir dönemden geçerken, cumhurbaşkanı Macron'un resmi konutuna bir kutu geldi. Kutunun içerisinden çıkan kesik insan parmağı endişeye yol açtı.

11:35 . 13/07/2023 Perşembe
Diğer
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Fransa’da emeklilik yaşının yükseltilmesi yasası ve 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi sonrasında ortalık karıştı.

Gencin öldürülmesine tepki gösteren öfkeli halk sokağa indi.

Birçok şehirde ayaklanan Fransızlar sokakları ateşe verdi.

Ultra milliyetçi kesimin de sokağa inmesi ile iki grup arasında korkunç saldırılar yaşandı.

Evine gelen kutuda kesik parmak bulundu

Ülkede bir kriz hali hakimken, Emmanuel Macron’un konutuna ilginç bir kutu geldi.

Fransız dergisi Valeurs actuelles’in haberine göre Macron’un resmi konutuna gelen kutunun içerisinde kesik bir insan parmağı vardı.

Açıklama yapılmadı

Polis paketi incelemeye alırken, Macron’un ofisinden yaşanan durum ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Bir diğer yandan, endişeye yol açan kutuyu gönderen bir kişinin tespit edildiği ve sorguya alındığı belirtiliyor.


#Macron
#kesik parmak
#fransa
25 dakika önce
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