Macron'un resmi konutuna kesik parmak gönderildi

Fransa’da isyan başlayınca Snapchat'in harita özelliği göstericiler tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. En fazla etkinliğin olduğu yerleri uygulamadaki harita üzerinden takip etmeye başladılar. Bunun üzerine Fransa hükümeti baskı kurarak Snapchat'e haritayı manipüle ettirdi. Snapchat haritada sadece isyan karşıtlarının videolarını göstermeye başladı. İsyana katılanların videolarını kaldırdı, birçok hesabı da kapattı. Snapchat'in Fransa Halkla İlişkiler Müdürü Sarah Bouchahoua, Fransa Meclisi'nde bu duruma ilişkin yaptığı bilgilendirme konuşmasında "Yaptığımız işten dolayı gurur duyuyoruz" dedi.