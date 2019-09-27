Dünya MBS, cinayetiitiraf etti
ORTADOĞU

MBS, cinayeti itiraf etti

Suudi Arabistan veliahtı Muhammed Bin Selman, katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin kendi gözetimi altında olduğunu itiraf etti. Cinayet hakkında “Tüm sorumluluğu üstleniyorum” açıklaması yapan Selman, cinayetten haberi olduğu ve emir verdiği iddialarını ise reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Bin Selman
Muhammed Bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi. Veliaht Prens Bin Selman'ın, Amerikan PBS televizyon kanalının "Frontline" haber programının yapımcısı, gazeteci Martin Smith'e, Aralık 2018'de Riyad'da bir elektrikli otomobil yarışı sırasında Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalar, 1 Ekim'de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı. Programın yayınlanma tarihinin, Kaşıkçı cinayetinin birinci yıldönümünden bir gün önceye denk gelmesi dikkat çekti. Programla ilgili aktarılan bölümlerde Veliaht Prensin "cinayet emrini" kendisinin verdiğine dair iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Cemal Kaşıkçı

İLK KEZ KONUŞTU

Tanıtım fragmanında, Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği belirtilerek Veliaht Prens'in gazeteci Smith ile diyaloğundan parçalar, Bin Selman'ın görüntüsü ve sesi kullanılmadan ekrana taşındı. Fragmanda, Smith, "Ona Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda bana, 'Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum altına oldu' cevabını verdi." ifadelerini kullanıyor.

SUÇU EMRİNDEKİ İSİMLERE ATTI

  • Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda katledildi. Suudi yetkililer o günden beri Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna ilişkin somut bir açıklamada bulunmadı.
  • Smith, "Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var." diyerek yanıtladığını anlatıyor. Smith, Bin Selman'ın "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var." cevabını verdiğini aktarıyor. Suudi Arabistan Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Veliaht Prens Muhammed'in sağ kolu Suud el-Kahtani ve İstihbarat Servisi Genel Başkan Yardımcısı General Ahmed el-Assıri cinayet emrini vermekle itham edilmişti.

BM raporundaki derin iz

  • Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti. Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

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