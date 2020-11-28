MBS’den yeni tasfiyeler

Koltuğunu sağlama almak için Suudi prensleri tutuklayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu kez bakanlıklara ve devlet memurlarına yöneldi. Suudi Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi, Suudi Savunma Bakanlığı’nda yolsuzluk davalarına ilişkin ceza davalarının başladığını duyurdu. Suudi Arabistan’ın yolsuzluk vakalarını ayrıntılı olarak duyurmasının alışılmadık olduğuna dikkat çeken siyasi analistler, bu hamlelerin değişen ABD yönetiminden kaynaklandığına vurgu yaptı. Selman’ın ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ile ilişkisinin gergin olması sebebiyle içerdeki tüm çatlak sesleri susturmak istediği biliniyor.

PARALAR DEVLET HAZİNESİNE GİDECEK

Selman, Biden sonrası dönemde ilk olarak Savunma Bakanlığı’nı hedef seçti. Suudi Arabistan Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bakanlıktaki çok sayıda memurun yaklaşık 328 milyon dolarlık şüpheli mali işlemlere karıştığını açıkladı. Yetkililer altı davada, aralarında Savunma Bakanlığı memurları, işadamları ve sivillerin de bulunduğu en az 51 kişiyi yolsuzluk yapmakla suçladı. Sanıkların 1 milyar 229 milyon 400 bin riyal (328 milyon dolar) tutarında yasadışı mali kazanç elde ettikleri, soruşturma sonucunda 44’ünün suçlu bulunduğu aktarıldı. Söz konusu paranın devlet hazinesine geri alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SIRA DİĞER BAKANLIKLARA GELECEK

Suudi Arabistan’daki Yolsuzlukla Mücadele Dairesi’nde adı açıklanmayan resmi bir kaynak, komisyonun son dönemde 226 kişinin dahil olduğu 158 ceza davası açıldığını söyledi. Diğer davalarda ise komisyon, bir ilçe sekretaryasındaki kalite yönetimi müdürü ve iki erkek kardeşine, Maliye Bakanlığı’nda mali temsilci, Milli Muhafız Bakanlığı’ndan emekli bir tümgeneral, valiliklerden birinde sağlık işleri müdürüne ve bölgelerden birinde Eğitim Dairesi çalışanına yolsuzluk suçlaması yöneltildi. Suudi yetkililer, kamu parasını kendi kişisel çıkarını kullanan herkesi izlemeye ve kontrol etmeye devam edeceklerini duyurmayı ihmal etmediler.

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3 BİN 700 DAVA AÇILDI

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ve Enformasyon Bakanı Vekili Dr.Macid el-Kasabi, 2030 Vizyonu kapsamında yolsuzlukla mücadele kurumunun yeniden yapılandırıldığını bildirmiş, Denetim Otoritesi ile Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun birleştirilerek güçlendirildiğini ve bu yıl 3 bin 700 yolsuzluk davası başlatıldığını açıklamıştı. Kasabi, yolsuzlukla mücadelenin 2030 Vizyonu’nun temel ayaklarından biri olduğunu vurgulamış, yolsuzluk tamamen ortadan kaldırılana kadar mücadelenin süreceğini dile getirmişti.

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