Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mekkede direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi aracıyla Mescid-i Harama daldı
ORTADOĞU

Mekke’de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram’a daldı

Mekke’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi aracıyla Mescid-i Haram’a daldı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığını söylenen sürücü Mescid-i Haram’ın kapılarından birine çarptı.

Haber Merkezi İHA
Mescid-i Haram’ın kapılarından birine çarpan otomobil.
Mescid-i Haram’ın kapılarından birine çarpan otomobil.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram’a daldı. O anlar kameralara da yansıdı.

Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram’ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram’ın kapılarından birine çarptığını bildirdi.

Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Mekke’de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram’a daldı
FOTOĞRAF 5
Title
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram’a daldı.
Title
Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram’ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram’ın kapılarından birine çarptığını bildirdi.
Title
Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.
Title
Title
Mekke’de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram’a daldı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla ile Mescid-i Haram'a daldı.

Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı: O anlar kameraya böyle yansıdı
OYNAT 00:26
Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı: O anlar kameraya böyle yansıdı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.


Abone Ol Google News
Türkiyeye destek yağıyor

Türkiye'ye destek yağıyor

​İzmir'de yaşanan depremin ardından liderlerden dayanışma mesajı.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Amatör futbolcunun mucize kurtuluşu

Amatör futbolcunun
mucize kurtuluşu

Yaralı olarak çıkarıldı, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
100 vatandaşımızı kurtardık

100 vatandaşımızı kurtardık

AFAD İzmir Koordine Merkezi'nde bakanlar açıklama yaptı.
Anne ve<br>4 çocuğuna ulaşıldı

Anne ve
4 çocuğuna ulaşıldı

​Ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Bir baktım koca<br>denizde su yok

Bir baktım koca
denizde su yok

​Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi.

17 saat sonra 3 mucize kurtuluş

17 saat sonra 3 mucize kurtuluş

​İzmir'den art arda sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.

​Tütün ve alkolü yasaklatıp şeyhülislam katline girişen ilk padişah.
16 saat sonra<br>gelen müjde

16 saat sonra
gelen müjde

​İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı.
Denizde<br>ürperten görüntü

Denizde
ürperten görüntü

​İzmir'de deprem sonrası yüzlerce tekne açığa sürüklendi.
15 saat sonra<br>mucize kurtuluş

15 saat sonra
mucize kurtuluş

​İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı.
Tasfiye ittifaka<br>hazırlık

Tasfiye ittifaka
hazırlık

​FETÖ tartışmalarının sürdüğü İYİ Parti'de yeni skandal.
Twitter CEO'sunu<br>hapse atın

Twitter CEO'sunu
hapse atın

​Trump'ın teknoloji firmalarıyla savaşı sertleşti.
Barbaros gördü Yavuz yola çıktı

Barbaros gördü Yavuz yola çıktı

​Karadeniz'deki keşfin ardından gözler Doğu Akdeniz'de.
Sokağa atana<br>10 bin lira ceza

Sokağa atana
10 bin lira ceza

​Hayvan hakları kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak.
Libya Başbakanı<br>karar değiştirdi

Libya Başbakanı
karar değiştirdi

​Fayiz es-Serrac istifa etmekten vazgeçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.