Mekke’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi aracıyla Mescid-i Haram’a daldı
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığını söylenen sürücü Mescid-i Haram’ın kapılarından birine çarptı.
Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram’ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram’ın kapılarından birine çarptığını bildirdi.
Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.