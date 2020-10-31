Mekke’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi aracıyla Mescid-i Haram’a daldı

Mekke’de bir otomobil Harem-i Şerif’in avlusuna daldı: O anlar kameraya böyle yansıdı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilileri, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.