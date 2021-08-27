Meksika Afganistan'dan kaçan robotik ekibi üyelerinden sonra 124 gazeteciyi de ülkeye kabul etti

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve beraberindeki heyet, Afganistan'da The New York Times olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri Meksiko'daki havalimanında karşıladı.

Twitter hesabından Afgan gazetecileri paylaşan Ebrard, Meksika'nın insani nitelikte sığınma taleplerini desteklemeye karar verdiğini belirterek, "Bütün insan hayatı önemlidir ancak bugün Meksika'ya gelen bu grubun basın özgürlüğü ve iletişim hakkı ve bununla bağlantılı birçok değeri temsil ettiğini vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Afgan gazetecileri aileleriyle birlikte misafir eden Meksika, gazetecilerin kendilerinden geçici insani koruma talep ettiğini bildirdi.

Meksika, 25 Ağustos'ta da Afganistan'dan tahliye edilen uluslararası ödüllü 5 Afganistan vatandaşı kadını ülkeye kabul ettiğini açıklamıştı.

FOTOĞRAF 17 Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganlar ülkeyi terk ediyor. Tamamı kızlardan oluşan Afgan robotik ekibinin 5 üyesi, ülkelerinden ayrılabilmek için Meksika’dan yardım istedi. Gelen talep üzerine Meksika hükümeti, AfghanDreamersTeam (Afgan Hayalperestler) adıyla bilinen Afgan robotik ekibinin üyelerini Meksika’ya kabul etti. Gece saatlerinde başkent Mexico City’deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’na gelen ekip, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin sığınma lehine uzun bir geleneği olduğunu dile getirerek Afganistanlı kadınların Meksika halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılanacağını ifade etti. En genç üyesi 14 yaşında olan ekip, robot çalışmaları ile uluslararası ödüller kazanarak dünya gündeminde kendilerine yer bulmuştu. Ekip, Covid-19 hastaları için açık kaynaklı ve düşük maliyetli ventilatör cihazı üreterek adlarından bahsettirirken, ekibinin diğer üyeleri ise geçtiğimiz günlerde Katar’a gitmişti. Meksika’ya güvenli bir şekilde gelen Afgan ekibin tahliyesinin bir grup gönüllünün kapsamlı uluslararası çabası ve koordinasyonu sayesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, güvenlik gerekçesiyle sürecin detayları açıklanmadı. Meksika hükümeti, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarına yardım sözü vermişti. Meksika 'Afgan robotik ekibi üyelerini' mülteci olarak kabul etti Afganistan'dan ayrılmak için Meksika'dan yardım talep eden Afgan robotik ekibinin 5 kadın üyesi, başkent Mexico City'e getirildi.

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