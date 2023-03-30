Meksika'da göçmenlerin öldüğü yangına cinayet soruşturması

Meksika'da göçmen merkezinde 38 kişinin öldüğü yangın.
Texas eyalet sınırı yakınındaki sınır kenti Ciudad Juarez'de bulunan Meksika Ulusal Göç Enstitüsünde 27 Mart'ta çıkan ve 38 kişinin öldüğü yangınla ilgili savcılar "cinayet soruşturması" başlattı.
Tesisin içindeki güvenlik kameralarından alındığı bildirilen 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığı esnada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç korumanın dışarıda dolaştığı görülüyor.
Yangınla ilgili "cinayet soruşturması" başlatan savcılar, yangında 38 kişinin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen 8 şüphelinin belirlendiğini aktarırken, şüphelilerden 5'inin Ciudad Juarez'deki tesiste güvenlik görevlisi olduğu bilgisini paylaştı.
Tesiste 68 kişi bulunuyordu
Meksikalı yetkililer, yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğunu söylemişti.
Meksika, Kovid-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.