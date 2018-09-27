Meksika’da polislere soruşturma

Soruşturmanın, uyuşturucu çetelerinin Acapulco emniyetine sızdığı şüphesi üzerine başlatıldığı, cinayetle suçlanan 2 üst düzey emniyet yetkilisinin arandığı belirtildi. Emniyet soruşturması nedeniyle kentte eyalet polisi ve askerlerin devriye gezeceği kaydedildi. Meksika'da yerel polisin, eğitimsizlik ve düşük maaşlar nedeniyle kolaylıkla uyuşturucu kartellerinin hedefi haline gelebildiğine işaret ediliyor.
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