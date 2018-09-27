Dünya Meksikada polislere soruşturma
AMERİKA

Meksika’da polislere soruşturma

Meksika'nın sahil beldesi Acapulco'da görevli polis memurları gözaltına alınarak silahlarına, telsizlerine ve kurşun geçirmez yeleklerine el konuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet soruşturması nedeniyle kentte eyalet polisi ve askerlerin devriye gezeceği kaydedildi.
Emniyet soruşturması nedeniyle kentte eyalet polisi ve askerlerin devriye gezeceği kaydedildi.

Soruşturmanın, uyuşturucu çetelerinin Acapulco emniyetine sızdığı şüphesi üzerine başlatıldığı, cinayetle suçlanan 2 üst düzey emniyet yetkilisinin arandığı belirtildi. Emniyet soruşturması nedeniyle kentte eyalet polisi ve askerlerin devriye gezeceği kaydedildi. Meksika'da yerel polisin, eğitimsizlik ve düşük maaşlar nedeniyle kolaylıkla uyuşturucu kartellerinin hedefi haline gelebildiğine işaret ediliyor.

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