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Dünya

Menendez’e yeni suçlama

Rüşvet skandalının ardından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı’ndan istifa etmek zorunda kalan Türk düşmanı Senatör Bob Menendez ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. New York Times’ın haberine göre, Menendez’in eşi Nadine Arslanyan kullandığı araçla bir adama çarpıp ölümüne sebep oldu. Ancak kaza örtbas edildi.

Dış Haberler
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bob Menendez

Bob Menendez

Geçtiğimiz ay eşi Nadine Arslanyan ile beraber adının karıştığı rüşvet skandalının ardından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Türk düşmanı Demokrat Senatör Bob Menendez hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. The New York Times gazetesinde yer alan haber, New Jersey senatörünün, eşi Arslanyan’ın 2018’de New Jersey’de karıştığı ölümlü bir trafik kazasını örtbas ettiği şüphesini ortaya çıkardı. Habere göre, ikilinin 2020’deki evliliğinden 1,5 sene önce yaşanan kazanın ardından Arslanyan, çarparak ölümüne sebep olduğu Richard Koop’un, kullandığı Mercedes marka arabanın “ön camına atladığını” iddia ederken, caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen adamı görmediğini savundu. Kısa bir sorgulamanın ardından polis, Arslanyan’ın kusurlu olmadığına hükmetti ve Menendez’in müstakbel eşi mahkeme celbi bile olmadan serbest kaldı. 2018 yılında yaşanan kazadan sonra yaşananların rapor edilmemesi ve konuşulmaması, Koop’un ailesinde şüphe uyandırırken, geçtiğimiz günlerde Menendez hakkında hazırlanan yeni iddianamede yer alan Mercedes iddiası tüm okların tekrar Menendez’e dönmesine sebep oldu.


Rüşvet olarak Mercedes mi aldı

Arlsanyan’ın karıştığı kaza, geçtiğimiz ay Menendez hakkında hazırlanan 39 sayfalık rüşvet iddianamesinde senatörün bir “iyilik” karşılığında rüşvet olarak istediği Mercedes marka lüks otomobili akıllara getirdi. Savcılar, hazırladıkları iddianamede, Arslanyan’ın, Menendez’e, 2018’de karıştığı kazadan sonra acil şekilde arabaya ihtiyacı olduğunu söylediğini, Menendez’in ise 60 bin dolarlık üstü açık bir Mercedes karşılığında New Jerseyli bir iş adamı hakkında cezai kovuşturmayı engellemeye yardımcı olduğunu kaydettiler. Ayrıca olay yerindeki tanıklardan birinin verdiği bir röportajda, polis memurlarının Arslanian’ın kim olduğunu biliyor gibi göründüklerini ve kendisine dikkat çekici bir saygıyla davrandıklarını söylediği rapor edildi. Polis kayıtlarındaki bir ses kayından ise kendisini yakındaki bir departmandan emekli bir polis memuru olarak tanıtan birinin ise olay yerine, Arslanyan’ı tanıyan bir arkadaşına “iyilik yapmak” için geldiğini söylediğinin duyulduğu kaydedildi. Arslanyan’a olayın ardından herhangi bir uyuşturucu ya da alkol testinin de yapılmaması, Koop’un ölümünden kısa sonra ise olay yerinden ayrılmasına izin verilmesi ise şüphe uyandırdı.


#Bob Menendez
#suçlama
#kaza
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