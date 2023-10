Menendez’e yeni suçlama

Geçtiğimiz ay eşi Nadine Arslanyan ile beraber adının karıştığı rüşvet skandalının ardından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Türk düşmanı Demokrat Senatör Bob Menendez hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. The New York Times gazetesinde yer alan haber, New Jersey senatörünün, eşi Arslanyan’ın 2018’de New Jersey’de karıştığı ölümlü bir trafik kazasını örtbas ettiği şüphesini ortaya çıkardı. Habere göre, ikilinin 2020’deki evliliğinden 1,5 sene önce yaşanan kazanın ardından Arslanyan, çarparak ölümüne sebep olduğu Richard Koop’un, kullandığı Mercedes marka arabanın “ön camına atladığını” iddia ederken, caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen adamı görmediğini savundu. Kısa bir sorgulamanın ardından polis, Arslanyan’ın kusurlu olmadığına hükmetti ve Menendez’in müstakbel eşi mahkeme celbi bile olmadan serbest kaldı. 2018 yılında yaşanan kazadan sonra yaşananların rapor edilmemesi ve konuşulmaması, Koop’un ailesinde şüphe uyandırırken, geçtiğimiz günlerde Menendez hakkında hazırlanan yeni iddianamede yer alan Mercedes iddiası tüm okların tekrar Menendez’e dönmesine sebep oldu.