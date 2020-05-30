Dünya Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak
ORTADOĞU

Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapatılan Medine'deki Mescidi Nebevi'nin pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu. Açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Mescid-i Nebevi'nin açılacağı kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hac ve Umre Bakanlığı, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle devam edeceğini bildirmişti.
Hac ve Umre Bakanlığı, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle devam edeceğini bildirmişti.

Harameyn İşleri Genel Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamların pazar gününden itibaren Mescid-i Nebevi'nin kademeli olarak açılmasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Mescid-i Nebevi'nin açılacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının devam edeceğini açıkladı
DÜNYA
Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının devam edeceğini açıkladı

Hac ve Umre Bakanlığı, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle devam edeceğini bildirmişti.

  • Suudi Arabistan yönetimi, 27 Mayıs'ta koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı. Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 458'e, vaka sayısı 81 bin 776'ya, iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 13'e ulaştı.

  • Şeyh Sudeys, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayında Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazının cemaatsiz kılınacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh de 17 Nisan'daki açıklamasında Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.
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