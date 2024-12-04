Michelin yıldızlı ünlü şefin minibüsü çalındı: 25 bin sterlinlik turta kayıp

"Hırsızların kamyonetle birlikte 2 bin 500 adet turta çaldıklarını fark etmediklerini tahmin ediyorum! Turtaların hepsi benim adımın yazılı olduğu kutularda olduğundan satılması pek kolay değil. Eğer hırsızsanız ve bunu okuyorsanız, turtaları bir yere bırakmanızı rica ediyorum. Böylece en azından onları yiyeceğe ihtiyacı olan insanlara verebiliriz ve israf olmazlar"