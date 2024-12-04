Michelin yıldızlı ünlü şefin minibüsü çalındı: 25 bin sterlinlik turta kayıp

Ünlü şef Tommy Banks, çalınan yiyeceklerin bir restoranın bir haftalık ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söyledi.
İngiltere'de Michelin yıldızlı şef Tommy Banks'in, içinde 25 bin sterlin değerinde 2 bin 500 adet turta bulunan minibüsü çalındı. Ünlü şef, hırsızlardan çaldıkları turtaları ihtiyaç sahiplerine vermelerini istedi.
İngiltere'de iki restoran sahibi olan Michelin yıldızlı şef Tommy Banks, sosyal medyada 25 bin sterlin değerinde turta dolu minibüsünün çalındığını duyurdu.
25 bin sterlin değerinde
25 bin sterlin değerinde
Ünlü şef, hırsızlardan
25 bin sterlin
değerindeki çalıntı turtaları iade etmelerini istedi.
"Turta kutularında adım yazıyor"
"Turta kutularında adım yazıyor"
Şef sosyal medyada paylaştığı videoda,
"Hırsızların kamyonetle birlikte 2 bin 500 adet turta çaldıklarını fark etmediklerini tahmin ediyorum! Turtaların hepsi benim adımın yazılı olduğu kutularda olduğundan satılması pek kolay değil. Eğer hırsızsanız ve bunu okuyorsanız, turtaları bir yere bırakmanızı rica ediyorum. Böylece en azından onları yiyeceğe ihtiyacı olan insanlara verebiliriz ve israf olmazlar"
diye konuştu.
İngiliz basını BBC'nin Great British Menu adlı şovunda jüri üyeliği yapmış olan ünlü şef, çalınan yiyeceklerin bir restoranın bir haftalık ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söyledi.
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