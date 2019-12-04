Mike Pompeo açıkladı: ABD ve Sudan 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacak

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Örtülü ambargo işimize yaradı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, Türkiye’nin Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla maruz kaldığı ambargoların, dezavantajlarımızı görmemizi sağladığını söyledi. Demir, “Şunu geciktiririz, bunu sonra veririz’ veya ‘vermeyiz’ gibi tavırlar bizim için işaret fişeği anlamına geliyor. Bunlar uzun vadede bizim için faydalı oldu” dedi.