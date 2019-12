Mike Pompeo açıkladı: ABD ve Sudan 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Sudan ile 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacaklarını duyurdu.

"Tarihi bir adım"

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD ve Sudan'ın 23 yıldır ilk kez karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi adına tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.

Pleased to announce that the United States and #Sudan have decided to initiate the process to exchange ambassadors for the first time in 23 years. This is a historic step to strengthen our bilateral relationship.

Daha sonra konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un Washington ziyaretini memnuniyetle karşılaştıklarını kaydetti.

Hamduk'un 21 Ağustos'ta göreve geldiği hatırlatılan açıklamada, Hamduk'un bugüne kadarki attığı adımlardan duyulan memnuniyetin altı çizildi.

Trump yönetimi Sudan'a yaptırımları kaldırmıştı

ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.