ABD'li anayasa uzmanlarından azil sürecine destek: Raporda net bulgular var

ABD'li anayasa hukuku uzmanları, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecine dair görüş bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin açtığı azil soruşturmasını devralan Adalet Komitesi, Trump'ın azline yönelik soruşturmasının ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Oturumda konuşan 4 hukuk profesörü, Trump'ın eylemlerinin azil kararına yol açıp açmayacağıyla ilgili görüş belirtti.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Noah Feldman, Stanford Hukuk Fakültesi profesörü Pamela S. Karlan ve Kuzey Carolina Hukuk Fakültesi profesörü Michael Gerhardt, demokratlar adına tanıklık yaparken, George Washington Üniversitesi hukuk profesörü Jonathan Turley ise Cumhuriyetçiler adına tanıklık yaptı.

OYNAT 00:56 Trump'ın Ukrayna lideri ile telefon görüşmesi kriz çıkardı ABD istihbaratından bir yetkili, Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde büyük bir skandala imza attığını açıkladı. Bazı iddialara göre, Trump'ın Ukrayna liderinden, rakibi Biden hakkında gizli bilgiler istediği öne sürülüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Demokratların tanıklarından azil sürecine destek

Feldman, olaya ABD'nin "kurucu babalarının" çizmiş olduğu kurallar doğrultusunda baktığını ve bu kapsamda Trump'ın Ukrayna'yla ilgili eylemlerinin, anayasal çerçevede yapılan suç tanımına girdiğini savundu.

Karlan ve Gerhardt da Trump'ın, elde edilen bulgulara göre siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığının görüldüğü ve bunun "siyasi şantaj" kapsamında azli gerektirdiği yönünde görüş bildirdi.

DÜNYA Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu yayımladı

Trump'ın suç işlediğini gösteren hiçbir delil yok

Cumhuriyetçilerin tanığı Turley ise azil soruşturmasında konuya dair bilgisi olan birçok ismin es geçilerek, belirlenmiş kişilerin dikkate alındığını belirterek, "Trump'ın net bir suç işlediğini gösteren hiçbir delil olmadığını" öne sürdü.

Dün, Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin "Trump'ın görevini kötüye kullandığı" sonucuna ulaşılan 300 sayfalık bir rapor yayımlamıştı.

REKLAM

Raporu oy çokluğu ile onaylayan komite, süreci azil kararının yazılmasından sorumlu olan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na devretmişti.

Raporda ne var?

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından bugün yayımlanan 300 sayfalık raporda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var." ifadesine yer veriliyor.

Bununla beraber, Trump'a yönelik "Ukrayna'ya askeri yardım ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı" yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkati çekiyor.

OYNAT 03:25 Trump destekçilerinden skandal video Donald Trump destekçileri tarafından hazırlanan sahte bir videoda, ABD Başkanı bugüne kadar bir şekilde hedef aldığı muhalif siyasetçileri ve basın kuruluşların vahşice öldürürken görülüyor. Trump'ın sahibi olduğu bir otelde gösterilen video ABD kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Adalet Komitesi onaylarsa genel oylamaya gidecek

Söz konusu rapor Adalet Komitesine gönderilirken, komitede yarın azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump'a yönelik azil soruşturması