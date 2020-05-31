Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Minneapoliste göstercilere sokağa çıkma yasağının ardından sert müdahale
AMERİKA

Minneapolis'te göstercilere sokağa çıkma yasağının ardından sert müdahale

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestoların dördüncü gününde Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz polis, göstericileri sert müdahale ve biber gazıyla dağıttı. Kentteki bir polis merkezinin önünde toplanan yüzlerce protestocu, taşıdığı döviz ve attığı sloganlarla Floyd için adalet çağrısı yaptı. Helikopterlerin uçuş yaptığı alanda polislerin çok sayıda biber gazı atmasının ardından göstericiler küçük gruplar halinde sokaklara dağılmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Kentte konuşlandırılan 500 ulusal muhafızın sayısı ise 10 bine çıkarıldı.
Kentte konuşlandırılan 500 ulusal muhafızın sayısı ise 10 bine çıkarıldı.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestoların dördüncü gününde Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz polis, göstericileri sert müdahale ve biber gazıyla dağıttı.

Kentteki bir polis merkezinin önünde toplanan yüzlerce protestocu, taşıdığı döviz ve attığı sloganlarla Floyd için adalet çağrısı yaptı.

Yerel saatle 20.00'de sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından telefonlara acil uyarı şeklinde gönderilen mesajlarla alandaki protestoculardan evlerine dönmeleri istendi.

AA
Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz polis, göstericileri sert müdahale ve biber gazıyla dağıttı.

Göstericilere sert müdahale

Helikopterlerin uçuş yaptığı alanda polislerin çok sayıda biber gazı atmasının ardından göstericiler küçük gruplar halinde sokaklara dağılmaya başladı.

Önceki gün çok sayıda binanın kundaklanması ve yağmalamaların ardından sayıları artırılan polisler bugün daha agresif ve sert önlemlerle göstericilere ve gazetecilere sert müdahalede bulundu.

Kentte konuşlandırılan 500 ulusal muhafızın sayısı ise 10 bine çıkarıldı.

Reuters
Ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağını açıklanmıştı.

Amerika rüyası yanıyor: Irkçı cinayete tepki ülke geneline yayıldı
DÜNYA
Amerika rüyası yanıyor: Irkçı cinayete tepki ülke geneline yayıldı

Dosyası kabarık: Floyd’u öldüren Chauvin için 8 yılda 7 şikayet, sıfır disiplin soruşturması
DÜNYA
Dosyası kabarık: Floyd’u öldüren Chauvin için 8 yılda 7 şikayet, sıfır disiplin soruşturması

ABD'de George Floyd'un boynuna basarak ölümüne sebep olan polis Chauvin tutuklandı
DÜNYA
ABD'de George Floyd'un boynuna basarak ölümüne sebep olan polis Chauvin tutuklandı

ABD'nin Minneapolis kentindeki polis şiddeti Los Angelens'a sıçradı
DÜNYA
ABD'nin Minneapolis kentindeki polis şiddeti Los Angelens'a sıçradı

Minneapolis Belediye Başkanı Frey: Yağmacılık anlamında yaşananlar kabul edilemez
DÜNYA
Minneapolis Belediye Başkanı Frey: Yağmacılık anlamında yaşananlar kabul edilemez

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.

Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.
Türkiye'nin yüz akı

Türkiye'nin yüz akı

Küresel ekonomide Türkiye çok avantajlı bir yere oturacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.