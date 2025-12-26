Mısır: Netanyahu Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını engelleyerek bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Raşvan, Al Qahera News televizyonuna yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek için çeşitli manevralar yaptığını belirtti. Raşvan, "Netanyahu, Amerikan yönetiminin dikkatini başta İran, Suriye ve Lübnan olmak üzere diğer bölgesel dosyalara çekerek Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını her türlü yolla sabote etmeye çalışıyor." dedi.





Netanyahu’nun, ABD-İran ilişkilerindeki gerginlikten faydalanarak Gazze’den uzak bir cephede çatışmaları körüklemek istediğini ifade eden Raşvan, bunun Washington’u Tahran ile bir çatışmaya sürükleme ve dolaylı olarak Gazze’deki ateşkesi yeniden raydan çıkarma amacını taşıdığını belirtti. Raşvan, "Gazze’de çatışmaların yeniden başlamasına karşı açık bir Amerikan vetosu bulunuyor." diyerek, tüm göstergelerin ABD yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasının gelecek yılın ocak ayı başında başlatılması konusundaki tutumunu netleştirdiğini vurguladı.





Netanyahu, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini zorlaştırıyor





Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilerlemesinin önündeki engellere işaret eden Raşvan, Netanyahu’nun ikinci aşamayı yeniden tanımlamaya çalıştığını ve anlaşmada yer almamasına rağmen direnişin silahsızlandırılması şartını dayattığını kaydetti. Raşvan, İsrail’in barış gücünü görev tanımı dışında, silahsızlandırma gibi rollerle ilişkilendirme girişimlerinin, anlaşmaya taraf ülkeler tarafından kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Netanyahu’nun bu hamlelerinin uygulamada gecikmelere yol açabileceğini belirten Raşvan, "Ancak ABD’nin ısrarı ve anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin önceden sahip olduğu bilgi göz önüne alındığında, ikinci aşamayı tamamen durdurmaları mümkün olmayacaktır." dedi. Tel Aviv’in Filistinlileri Gazze’den çıkarma çabalarına da değinen Raşvan, bunun İsrail elitleri ve özellikle aşırı sağcı kesimler arasında uzun süredir tekrar eden bir tema olduğunu söyledi.





Raşvan, "Trump’ın aylar önce yerinden edilme ve 'Riviera' oluşturulması yönündeki açıklamaları, bölgenin gerçeklerini yeterince bilmemesinden kaynaklanıyordu." ifadelerini kullandı. Ancak Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelerle yürütülen temasların ardından Trump’ın yerinden edilmenin sonuçlarını kavradığını belirten Raşvan, "ABD Başkanı, planına kimsenin Gazze’den zorla çıkarılmayacağını ve gönüllü olarak ayrılanların geri dönme hakkına sahip olacağını dahil etti." dedi.



