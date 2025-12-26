Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de aynı aileden 25 kişi için cenaze töreni

Gazze’de aynı aileden 25 kişi için cenaze töreni

13:4226/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta, İsrail’in hava saldırısında evleri hedef alınarak hayatını kaybeden ve enkaz altından çıkarılan El-Astal ailesinden 25 Filistinlinin cenazesi için tören düzenlendi. Gazeteci Hiba el-Abadla’nın da aralarında bulunduğu cenazelerin naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı.

#Gazze
#Han Yunus
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ERKEN EMEKLİLİK PRİM GÜN ŞARTLARI 2025: 2025 yılı 3600 prim günü ile erken emeklilik şartları neler?