Gazze’de aynı aileden 25 kişi için cenaze töreni

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta, İsrail’in hava saldırısında evleri hedef alınarak hayatını kaybeden ve enkaz altından çıkarılan El-Astal ailesinden 25 Filistinlinin cenazesi için tören düzenlendi. Gazeteci Hiba el-Abadla’nın da aralarında bulunduğu cenazelerin naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı.
#Gazze
#Han Yunus
#Filistin