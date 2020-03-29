Dünya Mısırda 10 vilayette bazı kent ve köyler karantinaya alındı
ORTADOĞU

Mısır'da 10 vilayette bazı kent ve köyler karantinaya alındı

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 vilayete bağlı bazı kent ve köylerin karantinaya alındığı belirtildi. Hangi kent ve köylerin karantinaya alındığı açıklanmazken, devlet kurumlarının karantinadaki yerlerde yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet edeceği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid yaptığı açıklamada, 10 vilayette bazı kent ve köylerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağını söyledi.

Hangi kent ve köylerin karantinaya alındığını açıklamayan Mücahid, devlet kurumlarının, karantinadaki yerlerde yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet edeceğini, İçişleri Bakanlığının da güvenlik ve hareketi engellemek üzere görevde olacağını hatırlattı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün 6 yeni vakanın vefatıyla Kovid-19'dan ölenlerin 36'ya ulaştığını, 40 yeni vaka tespitiyle ülkede toplam vakanın 576'ya yükseldiğini duyurmuştu. Bakanlık, tedavi sonucunda iyileşenlerin 121 kişi olduğunu belirtmişti.

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