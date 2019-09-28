Mısır’da 3 Türk öğrenci tutuklandı

Sisi cuntası son olarak üç Türk'ü uydurma gerekçelerle tutukladı. Üç Türk'ün hayatından da endişe ediliyor.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alan protesto gösterileri sonrasında başlayan soruşturmalar cadı avına dönüştü. Gösterilerin ardından çok sayıda protestocunun yanı sıra 3 Türk vatandaşı tutuklandı. Mısır yönetimi tarafından tutuklanan 26 yaşındaki Berdan Türkmen’in babası Yılmaz Türkmen ve 22 yaşındaki Abdullah Kaymak’ın kuzeni Emin Kaymak yaşanılan süreci Yeni Şafak’a anlattı.

İLETİŞİM KURAMADIK

Berdan Türkmen

Öğrenci programı kapsamında 26 Ağustos tarihinde Mısır’a staj görmeye giden Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Berdan Türkmen gösteriler esnasında gözaltına alındı. Mısır konsolosluğu Türkmen’in ailesiyle irtibata geçerek çocuklarının gösteriler esnasında gözaltına alındığını ve Ulusal Güvenlik Kurumu taradından sorguya çekildiği öğrenildi. Oğlunun hiçbir şekilde politikayla ilgisinin olmadığnı belirten baba Yılmaz Türkmen, “Çocuğum gösterilerin yapıldığı yere yakın bir otelde kalıyormuş. Yemek yemek için dışarıya çıktığı esnada gözaltına alınmş. Oğlum, politikayla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Yapılan gözaltı işleminin ardından çocuğum ulusal güvenlikte birimi tarafından sorgulandığı için hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz” dedi.

BUGÜN DÖNECEKTİ

28 Eylül günü için dönüş bileti aldıklarını söyleyen baba Türkmen, “Oğlumun gelmesine birkaç gün kala böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Dışişleri Bakanlığı ve konsosloslukla iritibata geçtik. Bizlere şuan için sorgu halinde olduğunu ve hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadıklarını belirttileri. İnsan haklarına ve mısırlı vatandaşara ulaştık ancak yine de bir bilgi alamadık. Elimizden geldiği kadar tüm yetkili makamlarla iletişim halindeyiz” şeklinde konuştu.

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Sağlığından endişeliyiz

Abdullah Kaymak

Mısır’daki gösteriler esnasında tutuklanan bir diğer Türk vatandaşı ise 22 yaşındaki Abdullah Kaymak. Mısır’a yaklaşık 2 ay önce Arapça öğrenmek için giden Kaymak, Tahrir meydanındaki olayları telefonuyla çektiği esnada gözaltına alındı. Mısır’ın en ünlü kanalları arasında yer alan MBC kanalında Kaymak’ın casus olduğu ve Mısır’a casusluk için geldiği iddiasında bulunuldu. Kaymak’ın kuzeni Emin Kaymak şu açıklamalarda bulundu: “Abdullah dil öğrenmek için Mısır’a gitmişti. Tutuklanma konusunu biz de Mısır basınından öğrendik. Kuzenim orada Arapçasını geliştirmek için bir lisan okuluna gidiyordu. Olayları telefonla videoya çektiği esnada hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Olayı duyduktan sonra ulaşabileceğimiz herkeze ulaşmaya çalıştık. Bizim en büyük endişemiz kuzenimin sağlık durumudur. İçeriden sağlığı hakkında bir bilgi vermiyorlar. Bizde sağlığından endişe ediyoruz. Nerededir, kiminledir hiçbir bilgi alamıyoruz. En kısa süre içerisinde kuzenimin serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.