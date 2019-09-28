Dünya Mısırda 3 Türk öğrenci tutuklandı
ORTADOĞU

Mısır’da 3 Türk öğrenci tutuklandı

Mısır’da darbeci Sisi’yi hedef alan protestolar sonrasında başlayan soruşturmalar cadı avına dönüştü. Tutuklanan çok sayıda göstericinin arasında 3 Türk öğrenci de var. Öğrencilerden Berdan Türkmen’in babası Yılmaz Türkmen ile Abdullah Kaymak’ın yeğeni Emin Kaymak, yakınlarından haber alamadıklarını söyledi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Sisi cuntası son olarak üç Türk'ü uydurma gerekçelerle tutukladı. Üç Türk'ün hayatından da endişe ediliyor.
Sisi cuntası son olarak üç Türk'ü uydurma gerekçelerle tutukladı. Üç Türk'ün hayatından da endişe ediliyor.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alan protesto gösterileri sonrasında başlayan soruşturmalar cadı avına dönüştü. Gösterilerin ardından çok sayıda protestocunun yanı sıra 3 Türk vatandaşı tutuklandı. Mısır yönetimi tarafından tutuklanan 26 yaşındaki Berdan Türkmen’in babası Yılmaz Türkmen ve 22 yaşındaki Abdullah Kaymak’ın kuzeni Emin Kaymak yaşanılan süreci Yeni Şafak’a anlattı.

İLETİŞİM KURAMADIK

Berdan Türkmen

Öğrenci programı kapsamında 26 Ağustos tarihinde Mısır’a staj görmeye giden Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Berdan Türkmen gösteriler esnasında gözaltına alındı. Mısır konsolosluğu Türkmen’in ailesiyle irtibata geçerek çocuklarının gösteriler esnasında gözaltına alındığını ve Ulusal Güvenlik Kurumu taradından sorguya çekildiği öğrenildi. Oğlunun hiçbir şekilde politikayla ilgisinin olmadığnı belirten baba Yılmaz Türkmen, “Çocuğum gösterilerin yapıldığı yere yakın bir otelde kalıyormuş. Yemek yemek için dışarıya çıktığı esnada gözaltına alınmş. Oğlum, politikayla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Yapılan gözaltı işleminin ardından çocuğum ulusal güvenlikte birimi tarafından sorgulandığı için hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz” dedi.

BUGÜN DÖNECEKTİ

28 Eylül günü için dönüş bileti aldıklarını söyleyen baba Türkmen, “Oğlumun gelmesine birkaç gün kala böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Dışişleri Bakanlığı ve konsosloslukla iritibata geçtik. Bizlere şuan için sorgu halinde olduğunu ve hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadıklarını belirttileri. İnsan haklarına ve mısırlı vatandaşara ulaştık ancak yine de bir bilgi alamadık. Elimizden geldiği kadar tüm yetkili makamlarla iletişim halindeyiz” şeklinde konuştu.

REKLAM
  • Sağlığından endişeliyiz
  • Abdullah Kaymak
  • Mısır’daki gösteriler esnasında tutuklanan bir diğer Türk vatandaşı ise 22 yaşındaki Abdullah Kaymak. Mısır’a yaklaşık 2 ay önce Arapça öğrenmek için giden Kaymak, Tahrir meydanındaki olayları telefonuyla çektiği esnada gözaltına alındı. Mısır’ın en ünlü kanalları arasında yer alan MBC kanalında Kaymak’ın casus olduğu ve Mısır’a casusluk için geldiği iddiasında bulunuldu. Kaymak’ın kuzeni Emin Kaymak şu açıklamalarda bulundu: “Abdullah dil öğrenmek için Mısır’a gitmişti. Tutuklanma konusunu biz de Mısır basınından öğrendik. Kuzenim orada Arapçasını geliştirmek için bir lisan okuluna gidiyordu. Olayları telefonla videoya çektiği esnada hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Olayı duyduktan sonra ulaşabileceğimiz herkeze ulaşmaya çalıştık. Bizim en büyük endişemiz kuzenimin sağlık durumudur. İçeriden sağlığı hakkında bir bilgi vermiyorlar. Bizde sağlığından endişe ediyoruz. Nerededir, kiminledir hiçbir bilgi alamıyoruz. En kısa süre içerisinde kuzenimin serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Mısır'da gözaltı dalgası protestoları durdurmadı: Halk yeniden meydanlarda
DÜNYA
Mısır'da gözaltı dalgası protestoları durdurmadı: Halk yeniden meydanlarda
Dereler taştı yollar kapandı

Dereler taştı yollar kapandı

Artvin'de şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.
Depremin şiddetine kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Aferin sana Suriyeli genç

Aferin sana Suriyeli genç

Cebinde para yoktu, içi para dolu cüzdanı yürüyerek gittiği karakola teslim etti.
Kartta faizler düştü

Kartta faizler düştü

​Merkez'in kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

​Çocuklara eğitim, altyapı önlemleri ve izleme mekanizmalarına yatırım...
Savaşı<br>kızıştıracak iddia

Savaşı
kızıştıracak iddia

Trump, ABD borsalarından çıkarmayı düşünüyor.
Öğretmene<br>bayıltan dayak

Öğretmene
bayıltan dayak

​Öğrencilerin gözü önünde dakikalarca darp edildi.
Korkudan eve giremiyorlar

Korkudan eve giremiyorlar

5.8'lik depremin ardından dışarıda geçirilen 2. gün.
İşte güvenli<br>bölge projesi

İşte güvenli
bölge projesi

​2 milyon kişi için 140 köy ile 10 ilçe inşa edilecek.
Deprem<br>sonrası çatladı

Deprem
sonrası çatladı

Bina sakinleri bir an önce mühürlenmesini istiyor.
Turizmde<br>75 milyon vizyonu

Turizmde
75 milyon vizyonu

​Belirlenen hedeflere ulaşmak için 7 başlık sıralandı.
Telekom'da <br>dev randevu

Telekom'da
dev randevu

Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak.
Ankara'da gaziyi<br>bile işten attılar

Ankara'da gaziyi
bile işten attılar

​CHP'li belediyelerde işçi kıyımı hız kesmeden devam ediyor.
Tarlada ameliyat

Tarlada ameliyat

​Tıp tarihine geçecek ameliyatta doktorlar zamanla yarıştı.
Mısır'da 3 Türk<br>öğrenci tutuklandı

Mısır'da 3 Türk
öğrenci tutuklandı

​Mısır'daki Türkler darbeci Sisi'nin hedefinde.
Kentsel dönüşümde<br>5,8 yoğunluğu

Kentsel dönüşümde
5,8 yoğunluğu

​Evlerini güvenli hale getirmek isteyenler harekete geçti.
Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör operasyonu

Eruh kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.