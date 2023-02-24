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Dünya

Mısır'da deprem meydana geldi

Mısır'da merkez üssü Süveyş bölgesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Can kaybı ve hasara neden olmayan depremin ülkenin birçok bölgesinde hissedildiği kaydedildi.

12:23 . 24/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Mısır Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.

Açıklamaya göre 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Mısır medyasında, can kaybı ve hasara neden olmayan depremin ülkenin birçok bölgesinde hissedildiği kaydedildi.




#DEPREM
#Mısır
#Süveyş
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Mısır'da deprem meydana geldi
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