Mısır'da deprem meydana geldi

Kahramanmaraş depremi sonrası dün de Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Lübnan, Ürdün, Irak, Suriye, Mısır gibi çok sayıda ülkede de hissedildi. Deprem sırasında İsrail, Suriye ve Mısır'da beliren ışık hüzmeleri dikkat çekti. Öte yandan İsrail'de de Akka kentinde denizin 25-30 metre civarında çekildiği görüldü.