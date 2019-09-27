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Mısır'da gözaltı dalgası protestoları durdurmadı: Halk yeniden meydanlarda

Mısır'da geçen hafta başlayan protestolar bu hafta da devam ediyor. Mısır'da darbecilerin güvenlik önlemlerine rağmen birçok kentte cuma namazı sonrası halk sokaklara indi. Ülkenin kötüye giden ekonomisi ve yolsuzluklar protesto ediliyor. Mısır polisi Tahrir gibi sembol meydanlara giriş ve çıkışları kapattı. Cuma günü oynanacak bütün futbol karşılaşmaları ise iptal edildi. BM, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine göstericilere saygı duyması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi IHA
Mısır'da cuma namazı sonrası gösteriler devam ediyor.
Mısır'da cuma namazı sonrası gösteriler devam ediyor.

Mısır'da geçen hafta başlayan büyük eylemler bu hafta da devam ediyor. Cuma namazı sonrası bazı kentlerde Sisi yönetimi protesto edildi. Mısır polisi başkent Kahire'de bulunan Tahrir Meydanı'nı giriş ve çıkışlara kapatarak önlemler aldı.

Mısır'da bugün büyük gösteriler bekleniyor

Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
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Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
Mısır'da bir iş adamı, darbeci Sisi ve ordu arasında dönen yolsuzlukları deşifre etti. Mısır halkı, sosyal adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı sokaklara çıktı ve darbeci Sisi'nin istifasını istedi.

Güvenlik güçleri, metro hatlarını kapatarak geçişleri engelledi. Sisi karşıtı protestolara geniş bir kitlenin katılması beklenirken meydana yakın bölgelere çok sayıda asker ve polis konuşlandırıldı.

Mısır polisi, gösterileri kamerayla kayıt altına alan kişilerin gözaltına alınacağı uyarısında bulundu.

Futbol maçlarını ertelediler

  • Öte yandan, Mısır Futbol Federasyonu güvenlik nedeniyle bugün oynanması planlanan maçın ertelendiğini açıkladı.

Mısır'da halk sokaklarda
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Mısır'da halk sokaklarda
Mısır'da cunta lideri Abdülfettah es Sisi karşıtı gösteriler tekrar patlak verdi. Kina, Luxor, Giza ve Warraq bölgesinde Sisi'nin görevini bırakması isteyen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Bu protestoların fitilini ateşleyen isim Mısırlı müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali daha önce yayınladığı bir kayıtta 'Bütün Mısır Tahrir meydanı sokaklara çıkın' şeklinde konuşmuştu.

Yolsuzluğu deşifre eden iş adamının çağrıları yankı buldu

Mısırlı Muhammed Ali’den sokağa çıkma çağrısı İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi’nin görevi bırakmaması halinde bugün Mısır’da sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

  • Sisi’yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi’nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak Cumhurbaşkanını sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül’de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, “Meydanlara tekrar döneceğiz” mesajı vermişti.

Darbeciler gözaltı dalgası başlattı

Mısır'da, son dönemde 5 vilayette düzenlenen rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı iddia edilen yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı ve savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Mısır yerel basınında geçen haberlere göre Başsavcısı Hamade es-Savi yaptığı açıklamada, geçen cuma ve cumartesi günlerinde rejim karşıtı gösterilere katılan yaklaşık bin kişinin avukatları eşliğinde sorguya çekildiğini bildirdi.

Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
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Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
Mısır'da devam eden Sisi karşıtı eylemlere katılım sayısı her geçen saniye artıyor. Şimdiden 10 ile sıçrayan gösterilerde, “Özgürlük,adalet, Sisi artık yeter” sloganları atılıyor ve darbeci Sisi'nin posterleri yakılıyor. Gösterilerin fitilini ateşleyen Muhammed Ali ise Savunma Bakanlığına 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısında bulundu.
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