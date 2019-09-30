Dünya Mısırda sular durulmuyor Devrimin sembolü tutuklandı
ORTADOĞU

Mısır'da sular durulmuyor: Devrimin sembolü tutuklandı

Mısır'da sular durulmuyor: Devrimin sembolü tutuklandı

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Seyf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başsavcılığın, dün gözaltına alınan abisi hakkında yeni bir davada 15 gün tutuklama kararı çıkardığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Abdulfettah, adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.
Abdulfettah, adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

  • Avukat Şuruk Selam da Facebook hesabından, Devlet Güvenlik Savcılığının avukat Bakir'in aynı davada tutuklanmasına karar verdiğini belirtti.

25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah.

5 yıl adli kontrol şartı

Savcılığın Abdulfettah ile Bakir'i "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmakla" suçladığı kaydedildi.

Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi
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Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi
Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterileri fırsat bilen dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin başını çektiği darbe ile devrilmişti. Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı kanlı bir tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı. Sisi elindeki Mısır'ın kanlı karnesini hazırladık.


  • Abdulfettah dün adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı.

Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
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Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
Mısır'da bir iş adamı, darbeci Sisi ve ordu arasında dönen yolsuzlukları deşifre etti. Mısır halkı, sosyal adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı sokaklara çıktı ve darbeci Sisi'nin istifasını istedi.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla mart ayında tahliye edilmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

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