Mısırlı Prof. Abduşşafi: Tankla gelen siyasi çözüm kabul etmez

Sisi’nin istifasına ilişkin gösteriler Tahrir Meydanı'nda “Özgürlük, Adalet; Yeter Artık Sisi” sloganları ile sürüyor.

2011’de halkı meydanlara döken ve Hüsnü Mübarek’i deviren nedenler ülkede varlığını korurken siyaset bilimci Prof. Abduşşafi, Mısır'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Artçı sarsıntıları oldu

İş adamı ve sanatçı Muhammed Ali’nin 2013 askeri darbesinden bugüne Mısır’da iktidarda olan yönetimin üzerine kurulu olduğu yolsuzluk sisteminin ana ayaklarından bir bölümünü görüntülü kayıtlarla ortaya koyduğunu hatırlatan Abduşşafi, “Bu kayıtların durmak bilmeyen artçı sarsıntıları oldu” dedi. “Bu sürecin bir plana göre yürüdüğü görülüyor” diyen Abduşşafi, Sisi’nin Muhammed Ali’nin kayıtlarına cevaplarının ithamları daha da güçlendirdiğini söyledi. Abduşşafi, “Böylece pek çok kişi ellerindeki, Sisi yönetimindeki yolsuzlukları, bozuklukları ve açıkları ifşa edecek belge ve evrakları yayınladılar. Bütün bunlar Muhammed Ali’nin topluma yönelttiği gösteri ve seferberlik çağrısının toplumda yankı bulmasına yardım etti. Bu çağrıya birçok sivil toplum örgütü ve farklı akımlar destek verdi" dedi.

Mısırlı Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsam Abduşşafi.

DÜNYA Mısır'da gözaltı dalgası protestoları durdurmadı: Halk yeniden meydanlarda

Muhammed Ali'nin ortaya çıkışı sebepsiz değil

Sisi’yi reddeden ülke içi yapının olduğuna vurgu yapan Abduşşafi, "Muhammed Ali’nin ortaya çıkışı sebepsiz değildi. Aksine maslahatları zarar görmüş ve Sisi ile onun 2011 Ocak ayaklanmasının ardından son 8 yıldır kurmaya çalıştığı destekçi kesimler tarafından direkt hedef haline gelmiş olan Mısır içindeki birçok ana güç merkezinin birlik haline gelmesinin tabii sonucu olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

'Sisi'yi zorlayan adam' olarak kamuoyunda yer bulan işadamı Muhammed Ali, İspanya'da öldürülmek istendiğini öne sürmüştü.

Abduşşafi, muhalif yapının içinde askeriye içindeki geniş bir kitle, askeri ve emniyet teşkilatı, Hüsnü Mübarek’ten kalma yönetim unsurları ve iş adamları bulunduğunu dile getirdi.

Bu güç merkezleri 6 yıldır Sisi ve yönetimine karşı mücadele verdiğini söyleyen Abduşşafi, şunları söyledi:

"Sisi’ye direnen ülke dışı muhalif yapı da var. Fakat iktidarı düşürmek için bitirici hamleler denebilecek fiili bir sonuca ulaşamadılar.

Önlerinde net bir vizyon ya da belirli bir çalışma programı da bulunmuyor. Dağınık ve paramparça haldeler. Öyle dağılmış durumdalar ki bu dağınıklığın ucu onların en önemli dayanak noktaları olan İhvan-ı Müslim'in cemaatine kadar ulaşmış durumda. Bu güç merkezlerinin tamamı içindeki kişiler ve önemli şahsiyetleri ile birlikte anlık rastgele plan ve programsız tepkilerle yetiniyor.

Hatta bu konuda da geriye gidiş görülüyor. Öyle ki kendilerini ayıracak işler yapmaktan bile aciz hale geldiler. Sadece beklemekle yetiniyorlar; ya yönetim içindeki herhangi bir değişimi ya bölgesel veya uluslararası destekçilerinin yönelişindeki bir farklılaşmayı ya da Libya, Yemen, Sudan vs. gibi Mısır’daki görünümde etkili olabilecek bölge ülkelerinden gelecek bölgesel ve uluslararası çevrede gerçekleşecek ve Mısır’ın iç işlerinde yansıması olacak bir değişimi bekliyorlar."

REKLAM

Reuters Mısır'da gösteriler hız kesmeden devam ediyor.

Muhalefetin çıkan fırsatları değerlendiremediğini söyleyen Abduşşafi, "En son olarak Muhammed Ali fırsatı önlerine geldi. Onlar önlerine çıkan bu fırsatta bile sadece reaksiyonla, tepki vermekle yetindiler. “Düşmanımın düşmanı dostumdur” türünden olarak, harekete geçen başkalarıyla birlikte hareket etme yoluna gittiler. Fakat burada da şu andaki fırsatı değerlendirmeye yetecek bir alternatif ya da bir vizyon göremiyoruz. Eğer Sisi yönetiminden zarar görenler şu anki hareketlerini destekleyecek ve baskı oluşturabilecek bir halk desteğine ulaşmada başarılı olabilirlerse bu krizin Sisi yönetimini fiilen götürmesi mümkün olacaktır. Şimdiye kadar Sisi yönetiminden zarar görenler halk desteği noktasında gözle görünür bir başarı elde ettiler. En azından sosyal medya ağları üzerinden ve meydanlarda toplanma çağrıları açısından belirli bir başarı sağlandığı görünüyor” diye konuştu.

Kalabalıklar denklemi bozar

"20 Eylül Cuma günü gerçekleşen gösteriler ve 27 Eylül tarihi için yapılacak gösteri çağrıları Mısır’daki siyasi dengeler açısından belirleyici olacak görünüyor" diyen Abduşşafi, "Şiddet uygulanmasına yönelik tehditlerle emniyetle, askeriyede bulunan bir kısım önemli kişilere ait görüntülü kayıtlar, Sisi’nin Amerika Başkanı Trump’la görüşmesi Mısır sahnesindeki vaziyeti daha da karışık hale getiriyor. Fakat asıl mesele halkta ve onun iradesinde düğümleniyor. Çok büyük kalabalıkların toplanması Sisi’nin ve arkasında duranların kuracağı her türlü denklemi bozacaktır ve kesin bir şekilde iktidarına son verecektir" dedi.

REKLAM

Reuters Mısır'ın darbeyle göreve gelen lideri Sisi, ülkesindeki göstericilerle baş etmeye çalışıyor.

Tankla gelen siyasetle gitmez

Abduşşafi, kendisine karşı gösteriler konusunda Sisi’nin takınacağı tavrı ise "Sisi’nin herhangi bir siyasi denklemle sorunu çözme gibi ya da bu gösterileri kabul etme gibi bir niyeti bulunmuyor. Aksine kendisine direnen ya da kendisini reddeden herkesi şiddet yoluyla indirmeye çalışacaktır. Çünkü tankla gelen biri asla seçimleri ya da siyasi bir çözümü kabul etmez. Ayrıca herhangi bir şekilde siyasi denklemde Müslüman Kardeşler örgütünün bulunmasını da kabul etmeyecektir. Çünkü onların Mısır sokaklarındaki gerçek büyüklüklerini ve kuvvetini çok iyi biliyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi bölgesel destekçileri de o bölgede siyasi İslam karşısında çok şiddetli bir savaş yürütüyorlar" dedi.