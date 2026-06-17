Moskova-Tahran hattında yeni adım: 21 sivil helikopter tedariki

Rus savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Rusya Helikopterleri ile İran arasında, Mi-171 tipi 21 sivil helikopter tedariki için anlaşma imzalandığı bildirildi.
Rusya Helikopterlerinden yapılan açıklamada, İran Kızılayı ile helikopter tedarikine yönelik varılan anlaşmanın detaylarına yer verildi.
Anlaşma kapsamında İran’a 21 "Mi-171" tedarik edileceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, söz konusu helikopterlerin sağlık operasyonları, ulaşım görevleri ve sosyal açıdan önem taşıyan diğer alanlarda kullanılacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Nikolay Kolesov, İran’ın, Rostec ve Rusya Helikopterleri için uzun süredir ortak konumunda bulunduğunu vurguladı.
İran’da Rus yapımı onlarca sivil helikopterin kullanıldığına işaret eden Kolesov, imzalanan anlaşma kapsamındaki tedarikin 2027’de başlayacağını belirtti.